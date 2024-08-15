「外澳月夜．浪花市集」即將絢爛登場 音樂會、火舞、市集邀共樂

「外澳月夜．浪花市集」活動記者會。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）延續東北角築夢之旅系列活動，今年度8/24-8/25於外澳沙灘舉辦「外澳月夜．浪花市集」活動，日前的記者會，以「藝術東北角‧浪潮調色盤」為主軸延伸，象徵以遼闊的夜空為畫布，灑上最燦爛的繁星，點亮外澳沙灘；現場與會貴賓包含立法委員、宜蘭縣政府、礁溪九號咖啡總經理及大東北角觀光圈產業夥伴等一同共襄盛舉，歡迎大家來宜蘭外澳，感受宜蘭夜晚的浪漫氛圍!

▲大里禾香居窯烤麵包店。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角風管處游麗玉處長表示，東北角及宜蘭海岸的美景受遊客喜歡，且連續8年獲得全球百大綠色目的地（Green Destinations）及永續故事獎等國際肯定，今年並獲德國柏林國際旅展（ITB）金城門獎影片「漫旅東北角－花沫。鐵道微旅」，即以東北角漫步海岸微旅行為主題，結合鐵道及自行車、特色品牌商家，呈現東北角在地自然海岸風景與浪漫環境氛圍。這次「外澳月夜．浪花市集」活動，結合藝術、音樂及特色展演，希望透過豐富多元體驗讓民眾能深度感受宜蘭、外澳白天與夜晚的美，也邀請民眾以實際行動來到宜蘭支持在地商家。

延續好評的「外澳月夜．浪花市集」活動，將邀請宜蘭泰雅妹妹、許書豪、南西肯恩、原子邦妮及即將成真火舞團等帶來精采樂舞表演，此外，首度與國內知名市集「好好手感微笑市集」合作，引進來自全國各地的手作職人一同打造專屬東北角的浪花市集，並結合「阿秋派」藝術團隊打造大型藝術彩繪體驗，活動現場亦邀約大東北角觀光圈夥伴共同參展，打造連續二日的活動從15:30-20:30安排一系列藝術工作坊、浪花市集、星空月夜音樂表演、火舞等精彩節目演出，邀請海內外遊客們前往感受屬於宜蘭外澳的絢爛饗宴。 更多活動資訊請至「東北角觀光資訊網」或至「東北角之友」粉絲專頁查詢。

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