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未開幕先轟動！ 台中爆紅4層樓新地標「奶油飯店」不讓你住　搶拍超浮誇「羅馬浴場」 還免費招待餅乾茶飲

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@hello_panhoo、IG@vallai1015授權
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這真的不是飯店！ 台中最新爆紅景點「BUTTER HOTEL奶油飯店」，是由but.we love butter打造的飯店探索體驗館，4層樓奶油色復古美式建築，只讓你探險、不讓你住，重點是免門票免費參觀，還免費招待半塊奶油餅乾和一杯茶飲哦！

圖／IG@sandy_liuooo授權
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台中新地標「BUTTER HOTEL 奶油飯店」是一整棟四層樓+B1的建築物，位於模範街一帶，尚未開幕就引發熱烈討論，奶油黃復古飯店外觀，讓人誤以為真的是間飯店。實則為台北知名喜餅、伴手禮品牌「but.奶油甜點」台中分店，有別於台北店的《金牌特務》英倫風場景，特別將顧客設定為「飯店員工求職者」情境，一至三樓以及地下一樓都能自由參觀，而四樓則是採預約制、供新人訂製喜餅專屬空間。

圖／IG@vallai1015授權
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圖／IG@sandy_liuooo、IG@hello_panhoo授權
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率先映入眼簾的是一樓的「飯店洗衣部」，穿過綿延的白色襯衫跟飯店大廳櫃台場景，代表正式展開冒險，推薦先至地下室B1「十字廳梯」，有四部電梯但只有一部是真正可以搭乘的，其他則是分別通往列車和浴室等空間；接著，可以搭乘電梯上三樓「奶油浴場」小歇片刻。

圖／IG@hello_panhoo、IG@vallai1015授權
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三樓的「奶油浴場」為伴手禮販售區，以羅馬浴場為設計靈感，浴場中跳舞的白色大象為「BUTTER HOTEL 奶油飯店」必拍打卡點，來到此層會有工作人員詢問人數、遞上號碼牌，自由入座後再依序送上茶飲和奶油圓餅免費試吃，每日提供的試吃口味則不一定，大家可在這邊品嚐、拍照、休息，順便考慮購買精緻伴手禮。

圖／IG@hello_panhoo、IG@vallai1015授權
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but.we love butter台中店販售濃厚奶油餅乾、生乳酪蜂蜜海鹽、金鑽鳳梨、流心焦糖蛋黃，以及台中限定的「太陽奶油餅乾」等口味，此外，還可以購買「雙層卡士達生乳蛋糕捲」，最適合甜點控們來探索打卡！

圖／IG@hello_panhoo、IG@tata_eattime授權
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逛下來，二樓佈置成經典的飯店走廊場景，有監控室和藝術客房可探險，有的房門可以打開，瞬間穿越到有貓咪天井的秘密空間；即便是無法開啟的客房，也可透過貓眼窺探藝術客房內部。

圖／IG@tata_eattime授權
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圖／IG@hello_panhoo授權
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要注意的是，目前「BUTTER HOTEL 奶油飯店」為試營運階段，開幕時間尚未公佈，但已先開放民眾參觀，每週二、三公休，參觀時間依店家當日公告為準。為了控管內部人數以保持最佳體驗，停留時間約40分鐘，但現階段前往拍照打卡的人潮絡繹不絕，若不想排隊久候，建議嘗試提早前往排隊體驗！

圖／IG@hello_panhoo、IG@vallai1015授權
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【BUTTER HOTEL奶油飯店】

地址：台中市西區民權路217巷18號

電話：04-2301-9007

營業時間：試營運期間12:30～17:00，視情況後續調整（週二、週三公休）

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