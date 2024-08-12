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親子情侶皆宜！Club Med芬尼芙別墅特惠中 住5晚2晚免費

聯合新聞網／ TTN旅報
Club-Med卡尼島祭出限時優惠『11歲以下兒童食宿費用全免、12-17歲青少年享食宿費用5折優惠』。 圖／Club-Med 提供
Club-Med卡尼島祭出限時優惠『11歲以下兒童食宿費用全免、12-17歲青少年享食宿費用5折優惠』。 圖／Club-Med 提供

【文・廖苡安】

Club Med芬尼芙別墅推出「入住5晚，享2晚食宿假期免費」的限時優惠，每人最高可省近8萬元，旅客可在水上別墅享受寬闊的私密空間，以高質感的客製化服務、專屬管家、不限量的日落香檳和漂浮早餐，給予每位入住者都能擁有難忘的度假體驗。

【左圖】入住五晚Club-Med芬尼芙水上別墅，其中兩晚免費，每人最高現省近8萬。【右圖】芬尼芙全島皆為別墅房型，入住即能享受更大更隱私的度假空間。 圖／Club-Med 提供
【左圖】入住五晚Club-Med芬尼芙水上別墅，其中兩晚免費，每人最高現省近8萬。【右圖】芬尼芙全島皆為別墅房型，入住即能享受更大更隱私的度假空間。 圖／Club-Med 提供

Club Med卡尼島則推出親子優惠方案，11歲以下的兒童可享受食宿全免，而12至17歲的青少年則享受5折，大幅降低家庭旅客的費用，滿足對於舒適、安全及便捷的住宿需求。在8/31前預訂，12/27前出發，客戶可以每人最低37,900元起的價格享受4晚食宿，讓孩子與父母共享快樂時光。

Club Med為4～11歲的孩子提供專業照顧服務，安排多樣水陸活動如空中飛人、海上獨木舟等。父母享受假期時，小朋友也能在安全且多采多姿的環境中度過愉快時光，全家人無負擔的共享家庭時光。

全包式假期領導品牌 Club Med表示家庭客逐漸成為馬爾地夫重要客群，4-17歲兒童與青少年來客數，相較去年同期成長300％。 圖／Club-Med 提供
全包式假期領導品牌 Club Med表示家庭客逐漸成為馬爾地夫重要客群，4-17歲兒童與青少年來客數，相較去年同期成長300％。 圖／Club-Med 提供

馬爾地夫迷人景點與獨特風情，吸引著旅客絡繹造訪。為尋求不同體驗的旅客提供多樣化服務，芬尼芙別墅及卡尼島的快速接駁服務，讓從一個度假村到另一個度假村的旅行變得快捷方便，為喜愛探索的旅客提供跳島的選擇和不同的度假氛圍。

Club Med成立於1950年，是全球領先的全包式度假村集團。目前在全球30多個國家擁有超過70座度假村，包括馬爾地夫、東非塞席爾、印尼峇里島、泰國普吉島和日本沖繩石垣島等，提供多樣化的住宿選擇，適合不同年齡層的兒童俱樂部、全天候的酒吧、國際美食及豐富多彩的戶外以及室內活動，更有自全球120個國家的G.O 團隊為客人打造愉悅的假期體驗。

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度假村 星宇航空 馬爾地夫

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