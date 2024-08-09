最道地30家韓國美食吃起來！2024「韓國物產展」台茂登場，還有人偶見面會

跟著 白日夢情侶檔 於 2023-08-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 15 個景點，其中包含 捷運中正紀念堂站、中正紀念堂、總統府。又到了一年一度最盛大的大稻埕情人節煙火秀，而今年甚至擴大舉辦成為了大稻埕夏日節！每年Eason和Jennifer也都會參與順便當成情人節約會，今年除了來些不一樣的一日遊之外，也特別規劃了煙火周邊景點給大家！這次主要以攝影景點的概念為主，介紹大稻埕及北車附近最有特色的攝影師視角，讓大家這天可以在觀賞煙火之外，還能有非常多美美的照片~

2024-08-09 11:30