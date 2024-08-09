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最道地30家韓國美食吃起來！2024「韓國物產展」台茂登場，還有人偶見面會

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自台茂購物中心臉書粉專
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為了讓父親節與情人節更添樂趣，台茂購物中心舉辦「韓國物產展」精心打造一系列超值活動！不僅有優惠折扣，讓你買到手軟、荷包大滿足，還能爽吃各式道地韓國美食！即日起至20日，萬眾期待已火熱登場，讓桃園瞬間變身迷你韓國街，帶來濃濃異國風情。

圖／取自台茂購物中心臉書粉專
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圖／取自台茂購物中心臉書粉專
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兩週限定的「韓國物產展」在B2微笑劇場閃亮開幕，展場布置讓你一秒穿越到韓國街頭！更狂還有30家韓國人氣店家聯手打造美食天堂，從韓式豬腳、炸雞到年糕、雜菜冬粉，挑戰你的美食味蕾極限！「B2韓國物產展」帶來最潮流的韓國美食和好物，絕對讓你吃到嗨、買到爽！

圖／取自台茂購物中心臉書粉專
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圖／取自台茂購物中心臉書粉專
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此外，8月10日和24日兩場超萌人偶見面會重磅來襲，妙妙犬布麗和蓋比的娃娃屋將帶著滿滿的歡樂與你一起玩耍！這個夏天，台茂購物中心誠邀你來共度這場購物與歡樂的雙重盛宴！

圖／取自台茂購物中心臉書粉專
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炸雞 購物中心 韓國美食

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