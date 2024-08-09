淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂 8/9起「光雕水舞、河上煙火秀」輪番上陣

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市漁業處辦理「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」開跑囉！8/9（五）夜間將由光雕水舞秀在「淡水漁人碼頭」率先登場，適逢隔日8/10（六）就是七夕情人節，特別推出情人節限定版光雕水舞展演，接續8/11（日)晚上的開幕活動，更獻上「淡海情緣」主題煙火，誠摯邀請七夕情人週（8/9-8/16）來漁人碼頭，欣賞情人節限定水舞，追漁人碼頭璀璨煙花，感受滿滿的浪漫氛圍！

今年的水舞秀除有高科技「扇形水幕」及「雷射光雕」外，規模更較去年升級，擴大水舞秀面寬至60公尺，首次使用全新的X型式水舞，打造「全方位視角水舞秀」，民眾在港區各角度都能觀賞到最吸睛的水舞光雕展演。

水舞秀展演期間8/9（五）-9/8（日），每日19:00-21:00，每30分鐘展演1場，每場5分鐘，配上不同的華語流行樂曲輪播，讓漁人碼頭變身成為音樂碼頭，而今年每日更加碼兩場的燈光雷射秀，每日首末場（19:00、21:00)的水舞秀，將與燈光雷射秀一起展演，帶給民眾一場聲音、光影、水舞交織的絢麗藝術饗宴。

另在七夕情人週（8/9-8/16），也將推出專屬情人的水舞秀，水幕上躍動的愛心、情侶光雕，加上動聽的浪漫歌曲，粉紅泡泡甜度爆表，快來淡水漁人碼頭浪漫一「夏」吧！

▲浪漫的光雕水舞秀（2023年）。 圖：新北市漁業處／提供

眾所期盼的仲夏繽紛樂活動河上煙火秀，今年首次結合無人機燈光秀一同展演，華麗的高空煙火照亮整個淡水漁人碼頭夜空，為現場帶來難以言喻的震撼感。開幕煙火秀將於七夕情人節後的8/11（日）晚間上演，19:50以無人機燈光秀拉開序幕，緊接著20:00「淡海情緣」主題煙火在淡水河上登場，延續七夕情人節的浪漫氛圍，精彩可期 ！而活動期間港區內的木棧道以燈飾點綴，在夜間營造出浪漫的「微光碼頭」氛圍，除此之外，更安排了豐富的假日市集與充滿活力的市集節目表演，一系列活動讓您每個假日都能從下午一路玩到晚上。

▲2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動主視覺。 圖：新北市漁業處／提供

新北市漁業處表示，近年推動嗨漁港發掘新北各漁港不同的價值，淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動煙火秀，已成為在地的年度盛會，吸引大批人潮前往觀賞，甚至左岸八里也有大批人潮駐足欣賞，創造淡水河左岸及右岸夜經濟。今年仲夏繽紛樂活動，首次於淡水漁人碼頭以無人機結合煙火秀進行展演，並打造全方位觀賞視野的水舞，另安排假日市集、市集節目表演及營造港區夜間浪營氛圍等，邀請您跟著仲夏繽紛樂活動的腳步，來淡水漁人碼頭追煙花、賞水舞、逛市集，一同抓住夏季的尾巴，也一起欣賞著越夜越美麗的淡水漁人碼頭！相關活動訊息，請至「漁樂快爆」FB粉絲專頁查詢。

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