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鐵道迷必追海線美景！ 馬卡龍色系「海風號觀光列車」滿滿日本fu 追火車美照療癒又吸睛

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
台鐵觀光列車「海風號」期間限定試運轉。圖／IG@imma_pon、IG@molly888666授權
台鐵觀光列車「海風號」期間限定試運轉。圖／IG@imma_pon、IG@molly888666授權

鐵道迷們追了沒？ 台鐵最新的觀光列車「海風號」上線試運轉了，以夢幻的馬卡龍色系為主色調的海風號，試運轉期間與西海岸的山脈和海邊，交織出療癒的海線美景。在眾多攝影行家追火車拍攝下，甚至捕捉到一秒來到鎌倉平交道的相似場景，更顯出滿滿日系風格，實在非常療癒！

馬卡龍色系海風號經過龍井「告白屏交道」掀起一波日本fu~。圖／IG@molly888666授權
馬卡龍色系海風號經過龍井「告白屏交道」掀起一波日本fu~。圖／IG@molly888666授權

以EMU500型電聯車改造的台鐵觀光列車「海風號」，是以台灣最有特色的海景色為設計靈感，馬卡龍粉藍主色調外觀，搭配柔和的絨布內裝，在西部海線間行駛，與湛藍的海岸相輝映，同時也讓旅客們能飽覽沿途美景。

「海風號」觀光列車途經崎頂車站的美景。圖／IG@imma_pon授權
「海風號」觀光列車途經崎頂車站的美景。圖／IG@imma_pon授權

目前EMU573海風號試運轉至8/9止，預計往返行駛於「富岡基地一彰化」，行駛時間約2至3小時，上午10點於桃園富岡基地發車，去程可以捕捉到海線的藍，而即時刻於彰化折返，回程可以欣賞山脈的綠，鐵道迷們記得抓緊腳步朝聖囉！

跑海線的海風號位於苗栗通霄日落大道旁。圖／IG@imma_pon授權
跑海線的海風號位於苗栗通霄日落大道旁。圖／IG@imma_pon授權

台鐵馬卡龍色系海風號經過台中清水區「橋中橋」。圖／IG@bruce570318授權
台鐵馬卡龍色系海風號經過台中清水區「橋中橋」。圖／IG@bruce570318授權

台鐵EMU573海風號試運轉

期間：即起至8/9止

去程：8783次 富岡基地 一>彰化（海）10：00開，停靠：龍港，通霄，台中港

回程：8784次 彰化一>富岡基地（山）至彰化現時刻折返，停靠：成功，后里

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