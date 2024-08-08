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郵輪潮湧！ 國際郵輪來台預估增46% 旅客數估達83.9萬人次

聯合新聞網／ TTN旅報
地中海榮耀號6/7與挪威奮進號同日停靠基隆港。（圖片提供＝台灣港務公司）
地中海榮耀號6/7與挪威奮進號同日停靠基隆港。（圖片提供＝台灣港務公司）

【文・莊士賢】

疫情過後旅遊業熱絡復甦，郵輪旅遊亦是如此，台灣港務公司表示，2024年國際郵輪來台預報共計476艘次，較去年增加46 %，來台旅客人次預估可達83.9萬人，較去年增加53 %，港務公司持續拓展郵輪市場，吸引更多郵輪航商新闢航線，搶攻郵輪旅遊商機。

國門開放觀光復甦之後，郵輪旅遊隨之蓬勃發展，國際郵輪野陸續再度來台，基隆港即於今年迎來亞太地區最大郵輪「地中海榮耀號」（MSC Bellissima），首度以基隆港為母港，並採取基隆、日本雙母港營運模式。蘇澳港新建的旅運中心也於今年6/30迎來日本籍豪華郵輪「日本丸」首航，顯現台灣郵輪旅遊市場熱鬧滾滾。水岸遊憩也不遑多讓，港務公司今年6月與亞果遊艇集團完成簽約，在台北港投資開發遊艇碼頭，繼安平港、臺中港之後，為港群遊艇發展再添新頁。

蘇澳港新建的旅運中心於今年6月迎來日本籍豪華郵輪「日本丸」首航。（圖片提供＝台灣港務公司）
蘇澳港新建的旅運中心於今年6月迎來日本籍豪華郵輪「日本丸」首航。（圖片提供＝台灣港務公司）

為提升港口服務品質，港務公司也推動多項建設，如應用物聯網結合AI技術進行大數據分析，讓「商港海氣象資訊系統」監測設備更為完善，建立預警機制全時監控海氣象變化。另外，為帶動航港產業數位轉型，持續辦理「航港產業數位轉型獎勵方案」，鼓勵航港業者在貨運物流、港灣作業及客運服務等領域導入智慧化及自動化服務，每案獎勵金上限由500萬元提高至800萬元。

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基隆 觀光 郵輪

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