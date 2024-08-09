一日攝影師視角！ 「大稻埕夏日節+北車特色景點」路線大公開

跟著 白日夢情侶檔 於 2023-08-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 15 個景點，其中包含 捷運中正紀念堂站、中正紀念堂、總統府。

又到了一年一度最盛大的大稻埕情人節煙火秀，而今年甚至擴大舉辦成為了大稻埕夏日節！

每年Eason和Jennifer也都會參與順便當成情人節約會，今年除了來些不一樣的一日遊之外，也特別規劃了煙火周邊景點給大家！

這次主要以攝影景點的概念為主，介紹大稻埕及北車附近最有特色的攝影師視角，讓大家這天可以在觀賞煙火之外，還能有非常多美美的照片~

捷運中正紀念堂站 | 5 分鐘

第一站是個捷運站也是個景點，畢竟說到攝影怎麼可以錯過人來人往的中正紀念堂捷運站呢？

這是Eason很喜歡的畫面，因為非常富麗堂皇也有忙碌的城市感，像是英國的地鐵站一般，不過也要注意在這邊拍攝時要注意不要阻礙路人行走唷！

中正紀念堂 | 1 小時

雖然說大稻埕煙火施放時間是晚上，但我們這天依然還是起了個大早，為的就是來看中正紀念堂的衛兵交接！包含中正紀念堂建築物和自由廣場牌樓都是具有代表性的台北景點，這裡當初是為了追念蔣中正總統而建，現在更是許多外國遊客會特別來訪的特色行程，而我們這次特別來看的三軍儀隊交接更是每天都吸引大批人潮，交接時間是每天早上9點開始、每一個小時就會有一場。

穿過自由廣場後拾階而上就會走到主堂，從這裡往下面看就會見到兩旁非常具有中國風的兩廳歌劇院跟牌坊，視野非常遼闊、有種居高臨下的感覺。主堂設計實際上是仿北京天壇來設計，以藍白色為主、象徵著青天白日，而大廳中央還矗立著蔣中正的坐像，相當的氣派！另外紀念堂的底座1~3樓是藝文活動舉辦場地，偶爾我們也會來看看展覽，補充一下文藝氣質~所以是非常推薦給所有人的景點！

總統府 | 2 小時

前往台北車站的時候，我們順路經過了總統府，怎麼可以不拍一下呢！這裡建築自日治時代即存在，整體風格受到歐洲歷史主義影響，以新文藝復興建築風格見長，許多戲劇拍攝也都會以這裡為背景，不定期也會開放內部參觀。

臺北車站廣場 | 25 分鐘

接著下一個拍攝景點來到台北車站，當然不能錯過人來人往的台北車站大廳了！雖然一般人很少會停下來好好看看台北車站大廳，但這裡可是很多電影及戲劇的取景場景，大廳地板採黑白棋盤格的設計，當中還貼上10種語言、表情的微笑地貼，展現友善與包容。有許多人喜歡在這裡席地而坐，動與靜、黑與白都是很特別的畫面，而且還特別設計挑高天井式採光罩，給人一種開闊舒適的感覺，是喜歡建築攝影的人絕對不能錯過的地方。

國立臺灣博物館 | 1 小時

自北車出站後不遠，馬上就會看到一棟像是神殿般的建築矗立在車水馬龍的金屬大廈中間，實在很難不注意到，它是國立台灣博物館也是台灣歷史最悠久的博物館，具有4根仿希臘神殿式的柱子，搭配類似羅馬圓頂的屋頂，光看建築物本身很難想像其實身在台灣吧！經過怎麼能不拍一下呢？其實Jennifer原本還想進去參觀的，可惜這裡是採預約制，所以想進去看看的話記得要提早上官網預約唷！

大三元酒樓 | 1 小時

早上超密集行程讓我們又累又餓，當然必須來吃北車附近的烤鴨名店，大三元酒樓創店於1970年，是台北老字號的粵菜餐廳，還多次榮獲米其林一星中式料理，最有名的料理就是烤鴨了，記得要吃也是必須事先預約的唷！而這裡除了烤鴨之外，粵菜也是相當出色，而且菜色份量還都很大，適合多一點人一起來吃，現場就有許多桌客人都是全家老小出動一起吃美食！

迪化街 | 2 小時

吃飽喝足後我們先來到了迪化街，這裡算是現存最完整也最具歷史意義的老街，除了非常適合拍攝復古照之外，至今仍然也還是南北貨、中藥和布匹批發商集中地，街上也依然有許多特色商家，處處都可見古色古香的建築與歷史古蹟，甚至還有台北市求姻緣最為靈驗的霞海城隍廟月老，絕對是情侶約會、文青購物或攝影師的必去景點。

大稻埕碼頭 | 1 小時

走到了迪化街的末端就會來到大稻埕碼頭，也就是本次煙火施放的主會場，但Jennifer害怕人潮，所以只是下午過來逛逛，而這裡後來規畫成了PIER5 大稻埕碼頭河岸特區，有許多異國美食、調酒啤酒，在這個夕陽夜景都美的河岸，非常適合喝上一杯調酒享受人生呀！更不難想像浪漫的氛圍加上酒精催化，甚至再搭配炫麗的煙火，不就妥妥的告白景點嗎！

中山南路忠孝西路天橋 | 1 小時

離開碼頭後，我們趕在夕陽落下前抵達忠孝天橋，這裡是台北著名的曼哈頓懸日拍攝點，一年當中約5月底至8月初，太陽會剛好在城市建築中落下，形成建築包覆夕陽的美景，也是一年的攝影盛事，甚至氣象局會每年出具看得到懸日的日期及地點，是許多人每年會追逐的拍攝景之一。這天我們抵達的時候看到烏雲壟罩，原本以為沒機會了，沒想到太陽在最後一刻給了面子露臉，看到斗大的夕陽映照在北門及茫茫車海當中，畫面真是美得讓人感動！

鄭記豬腳肉飯 | 1 小時

拍完夕陽後，為了趕上晚上8點半的煙火秀，就近來到了Eason深藏的口袋名單，那就是在撫臺街洋樓旁的鄭記豬腳飯，雖然店家外觀看似不起眼，但實際上已經開業超過60年了、是十分資深的名店！專注做少少幾種品項的老闆可謂真正的職人精神呀！店裡只賣豬腳飯、東坡肉飯、虱目魚肚飯三種品項，卻可以讓顧客甘心大排長龍也一定要吃到，Eason可是來吃過很多次，雖然許多人會推薦東坡肉飯，因為吃下去入口即化，但吃多了還是覺得偏油膩一些，所以Eason其實更推薦的是豬腳飯，無骨的豬蹄膀帶有嚼勁、豬皮更是富含膠質，搭配上瘦肉所以口感並不會太油膩，至於配菜也只是簡單的高麗菜、酸菜及滷鴨蛋，簡單搭配一匙滷汁就讓人吃光整碗飯，雖然簡單卻完全可以吃得出真功夫！

臺北城門 | 1 小時

吃飽後就是今天的重頭戲啦！Eason這次的大稻埕煙火特別選在北門廣場拍攝，一方面是煙火搭配具有歷史意義的台北城門非常特別，另一方面也是因為這裡很遼闊，所以大家都可以很舒服地坐下來看煙火、不會有推擠的狀況而影響心情，人群疏散時也不會太壅擠、離交通樞紐及捷運站都比較近，所以非常推薦給不想人擠人的朋友們。

玉泉公園 | 30 分鐘

拍完煙火後，隨人潮散場的我們順路散步到一旁的玉泉公園，拍攝北門與101同框的畫面，這裡可以看到新舊建築交替的畫面，不僅帶有衝突感也備有意義，是城市的更迭也是文化的保存。

迪化街 | 2 小時

拍攝完之後又慢慢散步回到迪化街，在煙火施放結束後這裡的人潮逐漸散去，最後剩下少少的店家與寂靜的街道相映著燈光，周遭由吵雜緩緩陷入寧靜中，白天與夜晚完全給人不同的感受。

麥當勞-台北館前餐廳 | 1 小時

回家的路上我們又到了台北車站，路上經過了幾乎所有台北學生都有的補習回憶，開業超級多年的赫麥(赫哲麥當勞)也是攝影人必拍的景點之一，簡單的八角窗建築在入夜後亮起繽紛絢麗的燈光，整棟大樓被滿滿的招牌包圍，燈光閃爍、恍惚之間感覺回到了日本歌舞伎町的街頭。

中正紀念堂 | 1 小時

回家前有始有終的回到中正紀念堂，因為下午下過了一場雨，所以臨時起意在回家前，再來拍國家兩廳院的燈光倒影，可以說這完全是雨天後的限定，不然平常有不少攝影師都是準備好幾桶水倒在地板才拍得出來呢！

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