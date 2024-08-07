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「雀客旅館台北杭州」試營運！爽用Dyson吹風機，打造ESG綠建築住宿新體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／「雀客旅館台北杭州」提供
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位於台北善導寺、忠孝新生捷運站附近的「雀客旅館台北杭州」OOD by CHECK inn，於今年7月正式開始試營運。這家雀客國際酒店集團旗下的綠建築酒店，以導入ESG概念營運為特色，提供復古免費零食點心的房間，並在一樓設有全新品牌「RODEO餐酒館」，供應澎湃牛排料理，成為文青新熱點。

圖／「雀客旅館台北杭州」提供
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圖／「雀客旅館台北杭州」提供
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「雀客旅館台北杭州」共有73間客房，提供四種房型，設施包括席夢思床墊和Nespresso膠囊咖啡機，並選用具綠色環球認證的Verde洗沐用品，體現永續發展理念。高階豪華與行政房型配有Dyson吹風機，豪華雙床房型與OOD行政套房則提供夏日精選綠茶怡人氣息的沐浴鹽，讓旅客在忙碌一天後享受療癒時光。

圖／「雀客旅館台北杭州」提供
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圖／「雀客旅館台北杭州」提供
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酒店建物獲台灣EEWH綠建築標章認證，地處台北市文青氣息濃厚的區域，鄰近華山1914文化創意產業園區、中正紀念堂、國家音樂廳及國家戲劇院等知名景點。旅客可在綠意盎然的環境中漫步，並遠眺台北101大樓的壯麗景色，感受靜謐舒適的氛圍。接待大廳以台灣杉木質調融合綠茶、雪松、橡木等中性香氣，迎賓小點則提供雲林虎尾的三溫棉花糖和黑松沙士，展現誠摯的台灣接待禮儀。

圖／「雀客旅館台北杭州」提供
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圖／「雀客旅館台北杭州」提供
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一樓的「RODEO餐酒館」由國際知名酒店的副主廚胡承鈞Jones主理，主打的「焰燒牛小排附烤時蔬」以獨門秘製醬汁燜烤3小時，呈現骨肉分離的極致口感。上桌時，由主廚桌邊淋上烈酒焰烤，增添焦香味，滿足視覺與嗅覺，讓每一口都充滿濃郁滋味。即刻快點電話訂起來囉！

圖／「雀客旅館台北杭州」提供
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