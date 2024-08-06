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麟洋奪金優惠再加1！免費入園「遠雄海洋公園」爽玩海盜船等設施

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自遠雄海洋公園臉書
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麟洋奪金優惠再加一！為慶祝台灣羽球男雙李洋和王齊麟在2024巴黎奧運奪金的佳績，「遠雄海洋公園」特別推出免費入園優惠活動。即日起至8月31日，凡8月或1月生日的壽星，攜帶一名同行者購買990元門票，即可免費入園，還有同行親友最多可有四名享受優惠價699元的門票，邀請大家一同前來共襄盛舉，享受專屬台灣的榮耀。

圖／取自遠雄海洋公園臉書
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圖／取自遠雄海洋公園臉書
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參加活動的壽星需在現場出示身份證或健保卡，並與一名同行者現場購買全票才能享有此優惠。活動期間，還有「普天同慶的加碼方案」，只要購買一天票即送多一天免費遊玩機會。壽星們可在兩天內盡情玩樂，不加價也不加碼，讓這個夏天充滿無限歡樂。

圖／取自遠雄海洋公園臉書
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圖／取自遠雄海洋公園臉書
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除此外，參加刺激的遊樂設施，還是與可愛的海洋動物互動，都能讓每位遊客滿載而歸。特別是現在還有期間限定的主題餐飲和夢幻絕美的美人魚實境表演秀，更是不容錯過的亮點。

圖／取自遠雄海洋公園臉書
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另外，今年的花東縱谷大地藝術季擴大舉行，首次邀請6個國家的12組藝術家在197縣道上創作獨特的藝術作品，將自然生態、農村景觀和在地人文風情完美結合。讓大家與台灣一同親身感受這片土地的藝術之美，為這個夏天留下最美好的回憶吧！

圖／取自遠雄海洋公園臉書
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