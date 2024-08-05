遊樂園賀奪金放大招！九族文化村推「雙人暢玩價」 六福村「姓名對對碰」優惠到9月
樂園也來賀奪金！麟洋配引發話題熱度，各大超商、餐飲業者順勢推出奪牌優惠，放大招祭出消費者最愛的「買1送1」。主題樂園不遑多讓，九族雙人優惠、六福村水樂園299元，吃好喝好再玩好。
賀麟洋配勇奪金牌！九族文化推出「雙人優惠」，即日起至8/11，凡憑九族文化村活動貼文，購票即享雙人優惠價980元，相當於半價的好康，暑假放玩趁現在。而六福村同樣祭出優惠，即日起至9/8，只要姓名中含有「巴、黎、奧、運、金、牌」任一字，可享陸樂園499元、水樂園299元優惠價暢玩，此為全票優惠，適用於所有年齡。
此外，兒童新樂園也有8/9一日限定入場全面免門票。愛玩水則有劍湖山世界水陸暢玩299元起的優惠，9/1前，穿著粉紅上衣享499元、著粉紅比基尼/三角泳褲下殺299元，不去海邊也能玩水玩到飽。
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