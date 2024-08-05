遊樂園賀奪金放大招！九族文化村推「雙人暢玩價」 六福村「姓名對對碰」優惠到9月

礁溪寒沐酒店在今年父親節期間精心策畫了一場八月盛宴，邀請子孫與爸爸一同歡慶。自即日起至8月31日，酒店的「沐選」伴手禮店和「川薈」中餐廳將推出一系列特別的父親節美食，旨在慰勞辛苦的爸爸，讓全家度過一個難忘的節日吧！

2024-08-02 11:32