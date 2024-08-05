台北人動起來！動物園太會了 「和羚羊同框」送禮物、限時8天「入園買1送1」，這日「兒童新樂園」免門票、貓纜5折

動物園玩諧音梗！全台賀麟洋配奪金，各業者紛紛祭出優惠同慶。台北市立動物園更推出與「羚羊」合照贈禮物，以及建園110週年「2人同行1人免費」。還有台北市長加碼貓空纜車、兒童新樂園、運動中心優惠，台北人跟著動起來！

圖／台北市立動物園粉絲專頁

麟洋配奪金！台北市立動物園創意玩諧音，即日起至8/12，特別推出「與羚羊同框」贈禮物的限時活動，活動期間到動物園與任一「羚羊（伊蘭羚、斑哥羚羊、弓角羚羊、東非劍羚等）」合照即可至遊客服務中心換禮物，限量1,100份。不少人看到這麼有創意的諧音福利都直呼「很會！超級可以」、「超有梗！」。

此外，正逢台北市立動物園建園110週年，8/12前，到動物園享「2人同行1人免費」，暑假相揪療癒一夏。

圖／台北市立動物園粉絲專頁

不僅如此，台北市長蔣萬安更加碼，8/9一日限定「兒童新樂園」入場免門票，以及「貓空纜車」持悠遊卡搭乘一律5折。8/6至8/12，台北市12座運動中心「健身房、游泳池」免費入場，還有與體育局、青年局攜手推出福利同慶奪金榮耀。