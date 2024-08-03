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65周年慶！ 日航飛東京羽田1萬1「來回6500元起」 亞航新航線搶「8折機票」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／JAL官網、AirAsia官網
圖／JAL官網、AirAsia官網

下半年想去日本自助旅遊的朋友們開搶囉！日航JAL慶祝開航台灣65周年祭出日本限定來回機票優惠價，亞航AirAsia新航線從台灣直飛大阪，祭出首航活動搶「8折機票」！

圖／JAL官網
圖／JAL官網

目前日航(JAL)每天有5班航班從台灣出發往返日本，包括台北松山─東京羽田（每日2班）、台北桃園─東京成田（每日2班）、台北桃園─大阪（每周4班），旅客可當天在羽田機場銜接日航國內線，前往日本65個地方城市。

圖／JAL官網
圖／JAL官網

慶祝台日線喜迎65周年，日航將展開包括期間限定日本來回台幣6,500元起優惠票價等一系列活動，優惠日期為即日起至8月16日，限官網下訂，適用出發日為即日起至2025年1月17日前。此次優惠，包含台北桃園機場-東京成田機場、台北松山機場-東京羽田機場，台北桃園機場-大阪關西機場，加完稅後來回機票價格約莫1萬1千多元，加上日航可以免費托運兩件23公斤的行李，開心遊日本買好買滿！

圖/AirAsia提供
圖/AirAsia提供

亞洲航空(AirAsia)宣布集團旗下長程運輸「AirAsia X」正式首航台北-大阪的航班，這條新航線是AirAsia從台灣直飛的第11條航線，並以高乘載率創下佳績。

為了慶祝首航的順利起飛，AirAsia感謝台灣粉絲推出了「台北-大阪」航班的8折優惠活動，從即日起至8月4日，旅客可以購買即日起至2024年10月26日前出發的機票，享受特價優惠。

圖／AirAsia官網
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周年慶 東京 機票 航線

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