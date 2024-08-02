「礁溪寒沐酒店」八道中宴8888元邀請爸爸們享美食！再推限定版「成人蛋糕」

礁溪寒沐酒店在今年父親節期間精心策畫了一場八月盛宴，邀請子孫與爸爸一同歡慶。自即日起至8月31日，酒店的「沐選」伴手禮店和「川薈」中餐廳將推出一系列特別的父親節美食，旨在慰勞辛苦的爸爸，讓全家度過一個難忘的節日吧！

圖／礁溪寒沐酒店提供

酒店一樓的「沐選」伴手禮店將推出八月限定的父親節蛋糕「Daddy King」，每顆售價1,080元。這款百香果茶香白酒凍巧克力蛋糕，以香脆馥郁的牛奶巧克力爆米粒為底，外層包裹濃郁的杏仁蛋糕，夾心為酸甜適中的百香果果醬，搭配醇香的茶香慕斯和蜂蜜白酒凍，層層堆疊的口感如同爸爸的豐富內涵，帶來大人系甜蜜的享受。需於提貨日3天前預訂。

圖／礁溪寒沐酒店提供

「川薈」中餐廳則特別為父親節獻上豐富的八道式饗宴，每桌8,888元加10%服務費。這場父親節四人合餐包括了「紅麴燒肉拼雙臘」、香辣可口的「乾豇酸豆辣子雞」、滋補養生的「人蔘干貝燉鳳凰」、以及鮮味十足的「紅蟳鮮貝砂鍋粥」。此外，還有雪菜岩鮑綠竹筍、海港乾鍋赤鯮魚、椴木山果薈時蔬和鮮甜水果，共計八道海陸珍饈，為爸爸帶來豪邁與澎派的美食體驗。

圖／礁溪寒沐酒店提供

礁溪寒沐酒店精心策劃的父親節盛宴，結合了中式饗宴的豪華與精緻，旨在為顧客提供難忘的美食體驗，讓每一位爸爸都能感受到滿滿的愛與尊重。欲了解更多資訊及進行預訂，趕快撥打+886 3 905 8000或訪問酒店官方網站www.muhotels.com一起享受美食吧。