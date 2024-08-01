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搶攻父親節商機 高雄洲際酒店兩餐廳推出限時節日活動

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
為迎接即將到來的父親節，高雄洲際酒店SEEDS大地義式餐廳及HAWKER好客南洋餐廳推出限時節日活動。照片／業者提供
為迎接即將到來的父親節，高雄洲際酒店SEEDS大地義式餐廳及HAWKER好客南洋餐廳推出限時節日活動。照片／業者提供

為迎接即將到來的父親節，高雄洲際酒店SEEDS大地義式餐廳及HAWKER好客南洋餐廳推出限時節日活動。位於高雄洲際酒店一樓的SEEDS大地義式餐廳重磅獻上父親專屬優惠，父親本人可享5折優惠；位於二樓的HAWKER南洋餐廳，則推出8月限定節日推薦單點菜單。

SEEDS大地義式餐廳，以在地食材融合義式料理為核心，由擁有豐富經驗的洲際行家主廚余俊傑領銜，與其優秀團隊攜手，以精湛的技藝呈現地道的義大利美饌。為慶祝一年一度的父親節，特別為爸爸們準備了專屬的用餐優惠。

8月8日至8月11日期間，至SEEDS大地義式餐廳用餐，只需出示父親身份證明（攜帶小孩一同用餐、身分證件、照片及訊息等），即可尊享餐費5折的特別禮遇。此外，還提供拍立得家庭合照服務，讓您與家人在這個特別的節日留下珍貴的回憶。

HAWKER南洋餐廳以新加坡、馬來西亞等地的南洋料理為特色，並結合熱帶南洋風格的獨特裝潢，為父親們獻上限時限定的單點菜單。自8月1日至8月31日，邀請賓客品嚐三道由主廚精心準備的南洋私房料理。

包括有珍寶小吃拼盤-以種類更加豐富的東南亞街邊小吃，如梨形馬鈴薯、印度咖哩餃等集合而成的珍寶小吃拼盤，搭配主廚特製的薄荷優格醬與秦皇醬，帶來更加多元的南洋美食饗宴。

酥炸牛肉條佐千島醬-酥脆春捲皮包裹多汁牛肉，搭配特製千島醬，味蕾享受無與倫比的滿足；南洋海陸雙享-以嚴選沙朗牛排與主廚私房BBQ咖哩蝦絕妙搭配，搭佐黑椒酸甜醬，南洋風情盡顯。

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