十大國際旅客最愛旅遊目的地！ 台灣排名全球第6、推薦海外遊客台灣5大景點

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據數位旅遊平台 Agoda 的訂房數據，台灣打敗印尼、菲律賓、美國及香港等地，在剛剛出爐的2024前半年熱門國際旅遊目的地排行中位居第六，從台北充滿夜市、高樓林立的熱鬧街頭，到太魯閣和日月潭寧靜的自然景觀，台灣多樣化的景點吸引了世界各國的旅客。

日月潭的寧謐景觀，也深受國際遊客喜愛。 圖：shutterstock／來源

旅客最愛的目的地國家排行榜，從第1名到第10名依序是：日本、泰國、韓國、越南、馬來西亞、台灣、印尼、菲律賓、美國、香港。

Agoda 台灣總經理齊彥喆表示：「很高興看到台灣在國際旅客喜愛的旅行目的地中拿到第六名的成績，而除了知名的地標景點，如台北101或台南孔廟以外，海外觀光客也積極開拓鮮為人知台灣秘境。Agoda 很榮幸可以成為更多國際旅客造訪台灣的助力並為這座島嶼日益增長的知名度做出貢獻。」

為了協助海外遊客豐富他們的台灣之旅，分享了備受海外旅客歡迎的台灣五大景點：

▲台北新富町文化市場透過活化計畫，將其轉型成結合古蹟與現代的文化場域。 圖：Agoda／提供

◉ 台北新富町文化市場：在變身為現今的流行藝文中心之前，新富町文化市場在日治時期曾是一個傳統市場。超級市場興起後，台北市政府展開活化計畫，將其轉型成結合古蹟與現代的文化場域。遊客可以透過包含建築、藝術及設計在內的多元創新體驗，探索在地歷史。

▲台中國家漫畫博物館棲身於日式建築，為台中增添了活力和文藝氣息。 圖：Agoda／提供

◉ 台中國家漫畫博物館：2024年2月才剛剛開幕，相對是較新的國內景點。除展示台灣漫畫外，博物館棲身於日式建築並坐落於在令人驚嘆的優美風景中，為台中增添了活力和文藝氣息。

▲高雄大港橋是亞洲最長的跨港旋轉橋，串聯駁二藝術特區和棧貳庫兩個熱門景點。 圖：Agoda／提供

◉ 高雄大港橋：大港橋是亞洲最長的跨港旋轉橋，同時也是全台首座水平旋轉景觀橋樑。橋樑串聯駁二藝術特區和棧貳庫兩個熱門景點，不僅縮短了來往的時間，更提供了欣賞高雄港景色的絕佳視野。

▲台南市生命之樹讓旅客可以走上步道，享受台南獨特的地形景觀。 圖：Agoda／提供

◉ 台南生命之樹：台南市將軍區的生命之樹同樣也可使自然愛好者眼前為之一亮，此項裝置藝術位處扇形鹽田，旅客可以走上步道，享受台南獨特的地形景觀。

◉ 桃園客家茶文化館：桃園以擁有最多客家人口的城市而聞名，是體驗傳統客家文化的不二選擇。臺灣客家茶文化館提供對客家茶歷史的深入介紹，並設有結合特色美食和新式茶飲的週末市集，創造了更豐富多元的體驗。

台灣獨特的自然地形和多元文化吸引海外遊客深度探索，也仍有許多隱藏的瑰寶等待被發現。Agoda 為假期住宿、航班以及活動體驗提供了超值的價格，讓探索台灣與世界各地都變得輕鬆，且有多樣的選擇。

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