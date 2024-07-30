「機票買1送1」來了！ 國泰航空「飛香港第2人免費」 台北、高雄都有
飛香港優惠票價開搶！ 國泰航空今（30）日宣布，即日起至8/29推出官網獨家優惠，凡兩位成人同行，即可享台北或高雄出發至香港的經濟客艙優惠！
由香港國際機場贊助送出的「兩人同行玩香港！第二人票價免費」活動，即日起至8/29止，凡於國泰航空官網輸入機票優惠編號「TWFLY2HKG」，選擇兩位成人同行，並於2025年3月31日(含)前從台北或高雄出發，行程天數為2至7天，即可享有經濟客艙機票優惠。
此優惠票價先到先得，限量1萬6000筆訂位，售完為止。國泰航空也提醒，需支付兩張機票的稅金及相關附加費。稅金及相關附加費或會隨時變更，實際金額以開立機票時系統顯示為準。
另，星宇航空表示「台北－富國島」航線則從9月起放大由A330neo機型執飛；「台中－富國島」10/27正式從台中機場啟航，每天1個來往航班，執飛航機為A321neo機型。
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