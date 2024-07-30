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抵日延遲急補償！ 豪華郵輪「名勝世界壹號」發1,600元消費金 可岸上觀光使用

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝名勝世界郵輪 Resorts World Cruises Taiwan臉書粉專
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郵輪「名勝世界壹號」於7/29晚間驚傳停電災情，業者於第一時間出面說明無「停電漂流」狀況，船舶仍有動力無影響船舶航行安全之虞。而原訂30日上午8點抵達日本佐世保，將延至上午11點到港，除了同步延長岸上觀光時間，也會提供每間客艙1,600元郵輪消費金，立即作出補償！

圖／翻攝名勝世界郵輪 Resorts World Cruises Taiwan臉書粉專
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「名勝世界壹號」於7/28前往日本佐世保、鹿兒島、那霸等地，並預計於8月2日返回基隆，但7/29晚間傳出「全船停電，正失去動力漂流在太平洋上...」，經業者說明，7/29下午約16時，名勝世界壹號發生短暫停電情況，當下立刻透過全船廣播向乘客說明，並且即時安置乘客。

「名勝世界壹號」今(7/30)稍早於官方粉專發布「郵輪靠港時間變更」，原訂今早8點抵達日本佐世保，將延至上午11點到港，也會同步延長岸上觀光時間至晚間9點離港，明（31日）抵達鹿兒島的時間將延遲一小時，會在早上8點抵達，因此，岸上觀光節目之時數將維持不變。

針對技術性原因造成延遲，業者表示誠意，將提供每間客艙郵輪消費金1,600元（不適用於以各種形式兌換船票之客人及會員），可適用於郵輪上餐飲、岸上觀光、水療與養生、寫真廊及各項娛樂消費，亦可抵扣郵輪服務費及日本「國際觀光旅客稅」未消費之郵輪消費金。

圖／翻攝名勝世界郵輪 Resorts World Cruises Taiwan臉書粉專
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