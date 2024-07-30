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入住清境「佛羅倫斯渡假山莊」暑假限時3.2折！含早餐再送「城堡門票+調酒」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／佛羅倫斯渡假山莊提供
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住高級山莊只要3.2折超狂！知名清境民宿「佛羅倫斯渡假山莊」從即日起至8月31日推出超殺優惠，入住只需3.2折起，還加贈妮娜巧克力夢想城堡門票。海拔1,755公尺的清境，夏季均溫僅18度，成為避暑勝地。而「佛羅倫斯渡假山莊」擁有義式鄉村城堡、君士坦丁堡及歐洲庭園館3棟城堡，是旅客一定必衝！

圖／佛羅倫斯渡假山莊提供
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圖／佛羅倫斯渡假山莊提供
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雖逢暑假旺季，「佛羅倫斯渡假山莊」回饋住客，即日起至8月31日入住，可享全房型3.2折優惠，雙人房含早餐最低僅需4,200元起。此外，入住者還可免費獲得妮娜巧克力夢想城堡門票（全票220元／人），並依房型人數贈送每位一杯經典調酒，絕對睡好吃好住好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／佛羅倫斯渡假山莊提供
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圖／佛羅倫斯渡假山莊提供
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另外現在還有「清爽夏日｜舌尖上的八折盛宴」優惠活動，只要非住客貴賓預約晚餐訂位一律八折，限時優惠快點把握，趁著暑期，享受涼爽的清境氣候，入住佛羅倫斯渡假山莊，享受優惠與驚喜，為炎炎夏日旅程增添美好回憶吧！

圖／佛羅倫斯渡假山莊提供
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