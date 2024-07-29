屏東鄉親衝了！「綜藝大集合」來錄影 一日限定「潮州鐵道園區」免費入園 順搭小火車、吃鐵路便當
現省100元！鐵道迷衝這天，屏東「潮州鐵道園區」將於7/31開放一日免費入園，知名綜藝節目「綜藝大集合」更將到園區錄影，邀請民眾一起同樂順遊，體驗鐵道觀光與親近可愛動物與生態！
結合鐵道觀光、多元生態環境與特色飲食的屏東「潮州鐵道園區」宣布，將於7/31開放免費入園，同時邀請民眾前往參與電視節目「綜藝大集合」錄影，不僅能免費入園還能難得的參加節目錄製，雙重的好康一定要把握，潮州鄉親們可別錯過囉！
「潮州鐵道園區」總面積8公頃，園區內有鐵道文物展覽館、愛琴湖盼餐廳、咖啡廳等，融合生態慢活和特色飲食，不僅讓鐵道迷拍好拍滿，更能了解鐵道變遷史，還可以近距離接觸小動物超療癒，餓了還有簡餐、義大利麵、鐵路便當、鬆餅霜淇淋等美食品嘗，是大小朋友休閒放電的好去處。
潮州鐵道園區
地址：屏東縣潮州鎮光復路461號
園區營業時間：9:00-20:00
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