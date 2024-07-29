屏東鄉親衝了！「綜藝大集合」來錄影 一日限定「潮州鐵道園區」免費入園 順搭小火車、吃鐵路便當

各位運動迷注意了！大家應該都知道這個暑假最盛大的運動賽事是什麼吧！還記得兩年前台灣各大領域的代表選手都在各自的舞台上發光發熱嗎！這次絕對會再次點燃你對運動的狂熱！這次ReadyGo幫大家準備了8家台北的運動酒吧讓你和親朋好友一起在外面狂歡，體驗運動賽事的熱血氛圍！

2024-07-25 11:00