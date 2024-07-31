加拿大秋賞極光 追尋秘綠與紫「光帶秀」

【旅奇傳媒/編輯部報導】當夏日的熱烈逐漸退去，大自然的畫筆也正在悄然揮動，秋色蔓延到了加拿大的每一寸土地。在加拿大秋天的這塊畫布上，大自然卻從未吝嗇過她的顏料。除了楓葉的紅色，她手中的調色盤遠比我們想像中更為斑斕。從綺麗的自然景觀，到多彩的原住民文化，不論你曾留意與否，這些顏色長久以來都在加拿大的不同角落各自平分這秋色，也正靜靜等候旅人們的探索。

邱吉爾 每年300晚可賞極光 8-9月最佳極光季

如加西亞·瑪律克斯筆下光海航行的孩子們，「向光而行」似乎是人類與生俱來的天性。因此，在加拿大的秋日裡，大自然也正蘸取著綠色和紫色，試圖點亮人類的旅行靈感，為生來追光的人類繪製了一抹掛在天邊的「光帶秀」。當你在馬尼托巴省邱吉爾，或是西北地方的耶洛奈夫之夜漫步行走，不妨抬頭仰望夜空，說不定就能發現那一道道神秘而絢爛的綠色或紫色極光，正在頭頂暗夜湧動。

得益於獨特的地理位置，加拿大這片被自然之神眷顧的土地，在無窮無盡的歲月中，記錄著千變萬化的北極光。在由神秘的紫色與活力的綠色勾勒出的這一幅幅「極光光帶秀」之下，遊客將置身于自然的意境之中，讓想像與浪漫光影為旅途增添奇妙的回憶。

邱吉爾，地處北極極光圈內的極佳位置，以其絢麗旖旎的綠色和紫色色彩碰撞的極光，吸引著無數旅人的目光。這裡每年有近300個夜晚可觀賞到極光，其中8、9月的初秋，是在邱吉爾觀賞極光的最佳時機，每當夜幕降臨，充滿生機的綠極光和漸濃的紫極光交替在靜謐的天空綻放，如同流動的畫卷，將整個天空裝點得如夢似幻。

▲耶洛奈夫極光村。(圖片來源／Destination Canada ) 圖：加拿大旅遊局／提供

耶洛奈夫 西北極光之都

每年8月中旬到9月底的初秋，亦是西北地方的極光季。耶洛奈夫作為西北地方的首府，享有「極光之都」之美稱，也是無數追光者的朝聖地。這裡的極光觀賞地數不勝數，其中最具盛名的當屬極光村（Aurora Village）－一個承載著無盡極光記憶的神秘村落。作為不少旅行者極光之旅的起點，自2000年11月開業至今，這裡便為旅行者堅持不懈地提供絕佳的極光觀賞體驗，不僅擁有多樣的旅行產品，更提供中文服務。

從光芒渲染的景致裡，北極光從未一刻停止深淺交錯變化，正如大自然在沉寂的黑夜裡自由地繪製自然的幻象。更迭的紫色和綠色仿佛是大自然在通過筆觸低語秋日心事，藏在北極光裡的情緒在天空中和盤托出。彼時，旅行者們需要做的唯一一件事，就是肆意觀賞，你可以駐足在溫暖的圓錐形帳篷裡，手捧熱飲，靜享那令人屏息的極光秀；或者，你也可以選擇 VITeepee 美食體驗，在耶洛奈夫郊外英格拉姆徑道（Ingraham Trail）的最佳位置，坐在舒適的私人貴賓帳篷裡，品嘗特色菜的晚餐，如當地新鮮的大奴湖白魚或慢烤野牛優質肋排，讓你的味蕾也能在極光之旅中得到治癒。

此外，旅行者還可以選擇耶洛奈夫另一處獨特的極光觀賞點－全極地內唯一為觀賞北極光而精心打造的觀賞台，即極光觀賞台（Aurora Station）。它靜靜地坐落在一片原野之中，遠離了城市的燈火，減少了一切可能的光污染，為北極光的呈現提供了一個純淨的舞臺。這裡的豪華木構建築，讓你在觀賞極光的過程中仿佛身置大自然的溫柔擁抱，與自然和諧相融。兩座傳統原住民帳篷點綴其間，賦予寧靜的大地人文氣息，而內設的觀星躺椅，則為你提供了一個舒適的場所，可以在這裡愜意躺下，仰望北極光的魅力。

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