全球島嶼大黑馬！富國島緊追馬爾地夫獲《Travel + Leisure》評選亞軍

【文・吳丁江】

已是台灣人心中最熱愛的海島假期目的地「富國島」再獲殊榮！全球知名的旅遊雜誌《Travel + Leisure》日前公布2024年最新的The World's Best Awards 2024評選結果，富國島猶如黑馬竄升，被評選為全球最佳島嶼第2名，這座深深吸引網美、親子，以及各種年齡層的夢幻島，真正魅力無法擋。

富國島 全球旅遊地圖上一顆耀眼新星

《Travel + Leisure》雜誌每年評選全球最令人驚豔的城市和飯店之外，更於2024 年特別設立了一個全球島嶼獎項。邀請超過18萬名世界各地讀者依據自然體驗、海灘、在地美食、人文條件與遊客感受價值等項目分別進行投票評選。

富國島是唯一登上該榜單的越南旅遊目的地，最終得分為94.41分，與排行第1的馬爾地夫僅1分之差緊追在後。《Travel + Leisure》報導指出，這些熱門島嶼所擁有的絕美沙灘與海景中，讓旅人彷彿徜徉於天堂般世外桃源。

此次全球最佳島嶼排行榜，除了向來熱門的馬爾地夫和峇里島，再全球旅客眼中一項很低調的越南富國島悄悄地一舉躍居第2名。此外，雖然東南亞某些島嶼發展迅速，但富國島因其原始和寧靜的自然風貌而名列榜單，更躋身於世界前茅。

富國島除了台灣人情有獨鍾，韓國和歐洲等溫帶地區的旅人更是被富國島溫暖舒適的氣候與迷人的自然風情深深感動。除了全年擁有和煦陽光，遼闊大海背後還有群山起伏圍繞的壯闊景致，周邊28個大小島嶼加上長達150公里的綿延海岸線，以及包含白海灘(Bai Kem)和白沙灘(Bai Sao)等美景隨四季變幻的知名海灘，都是富國島深受世界旅人喜愛的原因。

此外，獨特體驗或豪華設施上，富國島有獲評為全球百強最佳酒店之一、由Sun Group投資的新世界富國度假村 (New World Phu Quoc)，該處集壯麗海景、熱帶花園、奢華別墅於一身，再加上綿密細緻的白沙灘美景，絕對是個寧靜的世外桃源。

你不知道的日落小鎮 富國島獨特體驗玩不完

富國島日落小鎮的獨特體驗。 圖／Sun Group 提供

富國島的免簽證優惠對許多遊客來說，是一張前往多重體驗的熱帶天堂「黃金門票」。除了自然美景，國際遊客鍾情於富國島的原因還包括各種獨特體驗，使得旅行不僅僅是欣賞迷人沙灘和壯麗海景，更添諸多風情。

珍珠島擁有越南其他地方難以媲美的娛樂設施。日落小鎮是其中最大的娛樂綜合體，總投資額超過1.5億美元，為遊客提供晝夜不停的娛樂體驗。節慶氛圍遍布全島，一年四季皆有煙花表演。

接吻橋是一座因其設計而獲CNN稱譽的標誌性建築，也是全球日落和海灘中最浪漫的打卡熱點。其他亮點還包括世界級的多媒體表演「海上之吻」、越南首個海濱夜市「VUI-Fest Bazaar」和越南海濱木偶劇院「A Oi」。此外，旅人還可以搭乘世界最長的3線海上纜車輕鬆前往香島 (Hon Thom Island)，通往「百萬歡樂之地」的香島太陽世界 (Sun World Hon Thom)。

富國島不僅在國際排名中表現出色，最近航班次數的增加，皆證明富國島對國際遊客的強大吸引力。2024年上半年共有1,947架次國際航班飛往富國島，比 2023年同期增長186%，其中包括台灣虎航、星宇航空，以及來自大韓航空、真航空、濟州航空的新闢直飛航班，其他還有哈薩克、烏茲別克和蒙古等中亞國家的直飛航班。專家預測，2024年富國島的遊客人數可能高達1,460萬人次。該島將與峇里島和馬爾地夫等亞洲主要旅遊中心一起，為遊客提供休閒娛樂的世外天堂。

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