4米巨大「阿Q雲朵」迎賓！ 誠品生活480療癒開拍「5大軟萌氣模打卡點」 加碼限定周邊、同萌優惠必收藏

快來一趟城市消暑旅行! 新開幕不久的台中誠品生活480,首次與台灣新銳藝術家Alan Hong合作,即日起至9/2期間,由超過4米長的巨大「阿Q雲朵」領軍5大打卡點,更加碼推出了四款療癒風格的限定周邊商品,還有打卡免費送超萌小物等優惠,暑假就到誠品生活480涼快療癒一下。

圖/誠品生活官網

.4米長巨大「阿Q雲朵」領軍迎賓

圖/誠品生活官網

「阿Q雲朵」是台灣新銳藝術家Alan Hong,從去年開始打造一系列以充氣雲朵為主題的作品,超可愛的呆萌模樣瞬間在IG爆紅成為最軟萌網紅。

圖/誠品生活

誠品480攜手Alan Hong打造5款大型軟萌的「Ah!Q雲朵大型氣模裝置」,有4米長巨大「阿Q雲朵」躺水床上在大門口軟萌迎賓,還有阿Q雲朵配戴游泳圈、變身電風扇、冰淇淋、小花等夏日元素,藏身在館內各處,打造軟萌阿Q療癒世界。

圖/誠品生活官網

.與雲朵同框親密接觸

圖/誠品生活官網

活動期間一定要來玩試試「雲朵拍貼機」的期間限定相片框,一次帶來4款雲朵滿滿相片框,其中2款隱藏版還須現場解鎖,立馬相揪親朋好友一起留下人生四格。

圖/誠品生活官網

.超療癒限定週邊商品

圖/誠品生活官網

除了必拍的大型裝置藝術、雲朵拍貼機,誠品還推出了4款獨家聯名週邊商品,包括「放空懶洋洋」漂浮雲朵雙層玻璃杯、結合野花園盎然花朵「漫步野花園」手機支架、清爽透藍色系「袋走一片雲」肩背袋,並提供憑發票免費兌換「澎澎雲朵手作棉花糖」的優惠活動。

圖/誠品生活

.優惠活動與阿Q同萌

即日起只要打卡並追蹤Instagram即有機會獲得70公分「Ah!Q雲朵小花」手持氣球,數量有限,送完即止。至9/2前,誠品會員全館消費滿6,000元,即可獲得日系質感「手持風扇」、滿15,000元贈翔仔居家熊冷被。另外,特定商品如手機支架、肩背袋等也可使用誠品點數加購,趁此機會選購獨家聯名商品。

圖/誠品生活官網

誠品生活480「Ah!Q來一夏」 HERE COMES THE SUMMER

活動時間:即日起至9/2

活動地點:台中市西屯區市政路480號 (誠品生活480)

營業時間:11:00-22:00