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4米巨大「阿Q雲朵」迎賓！ 誠品生活480療癒開拍「5大軟萌氣模打卡點」 加碼限定周邊、同萌優惠必收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／誠品生活官網
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快來一趟城市消暑旅行！ 新開幕不久的台中誠品生活480，首次與台灣新銳藝術家Alan Hong合作，即日起至9/2期間，由超過4米長的巨大「阿Q雲朵」領軍5大打卡點，更加碼推出了四款療癒風格的限定周邊商品，還有打卡免費送超萌小物等優惠，暑假就到誠品生活480涼快療癒一下。

圖／誠品生活官網
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．4米長巨大「阿Q雲朵」領軍迎賓

圖／誠品生活官網
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「阿Q雲朵」是台灣新銳藝術家Alan Hong，從去年開始打造一系列以充氣雲朵為主題的作品，超可愛的呆萌模樣瞬間在IG爆紅成為最軟萌網紅。

圖／誠品生活
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誠品480攜手Alan Hong打造5款大型軟萌的「Ah!Q雲朵大型氣模裝置」，有4米長巨大「阿Q雲朵」躺水床上在大門口軟萌迎賓，還有阿Q雲朵配戴游泳圈、變身電風扇、冰淇淋、小花等夏日元素，藏身在館內各處，打造軟萌阿Q療癒世界。

圖／誠品生活官網
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．與雲朵同框親密接觸

圖／誠品生活官網
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活動期間一定要來玩試試「雲朵拍貼機」的期間限定相片框，一次帶來4款雲朵滿滿相片框，其中2款隱藏版還須現場解鎖，立馬相揪親朋好友一起留下人生四格。

圖／誠品生活官網
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．超療癒限定週邊商品

圖／誠品生活官網
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除了必拍的大型裝置藝術、雲朵拍貼機，誠品還推出了4款獨家聯名週邊商品，包括「放空懶洋洋」漂浮雲朵雙層玻璃杯、結合野花園盎然花朵「漫步野花園」手機支架、清爽透藍色系「袋走一片雲」肩背袋，並提供憑發票免費兌換「澎澎雲朵手作棉花糖」的優惠活動。

圖／誠品生活
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．優惠活動與阿Q同萌

即日起只要打卡並追蹤Instagram即有機會獲得70公分「Ah！Q雲朵小花」手持氣球，數量有限，送完即止。至9/2前，誠品會員全館消費滿6,000元，即可獲得日系質感「手持風扇」、滿15,000元贈翔仔居家熊冷被。另外，特定商品如手機支架、肩背袋等也可使用誠品點數加購，趁此機會選購獨家聯名商品。

圖／誠品生活官網
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誠品生活480「Ah！Q來一夏」 HERE COMES THE SUMMER

活動時間：即日起至9/2

活動地點：台中市西屯區市政路480號 (誠品生活480)

營業時間：11:00-22:00

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