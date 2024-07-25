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颱風天搶促銷機票！ 樂桃開賣飛沖繩2290元、飛東京2510元起 含托運行李

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
樂桃航空。本報資料照片
樂桃航空。本報資料照片

颱風天宅在家搶機票快衝！ 樂桃航空今（25）午開賣「冬季航班新票價促銷」，可預訂出發日期至明年3/29，促銷主打Standard票價類型，飛日本單程票價未稅2,290元起；酷航「夏日優惠」推出從台灣出發經新加坡轉機往東南亞特色航點之優惠。

樂桃航空促銷又來了！最新「冬季航班新票價促銷」自7/25 12:00開賣，優惠只到7/28 23:59，可預訂出發日期為今年10/27至明年的3/29。適用航線包含台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京(成田·羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)，共5條航線。

本次促銷主打Standard票價類型，是包含指定座位和託運行李基本票價類型，最低為飛沖繩，單程未稅價新台幣2290元起、飛東京成田單程未稅2510元起、飛東京羽田單程未稅3290元起，且樂桃航空不另收取燃油費。

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