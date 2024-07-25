颱風天搶促銷機票！ 樂桃開賣飛沖繩2290元、飛東京2510元起 含托運行李
颱風天宅在家搶機票快衝！ 樂桃航空今（25）午開賣「冬季航班新票價促銷」，可預訂出發日期至明年3/29，促銷主打Standard票價類型，飛日本單程票價未稅2,290元起；酷航「夏日優惠」推出從台灣出發經新加坡轉機往東南亞特色航點之優惠。
樂桃航空促銷又來了！最新「冬季航班新票價促銷」自7/25 12:00開賣，優惠只到7/28 23:59，可預訂出發日期為今年10/27至明年的3/29。適用航線包含台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京(成田·羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)，共5條航線。
本次促銷主打Standard票價類型，是包含指定座位和託運行李基本票價類型，最低為飛沖繩，單程未稅價新台幣2290元起、飛東京成田單程未稅2510元起、飛東京羽田單程未稅3290元起，且樂桃航空不另收取燃油費。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言