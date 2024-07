2024年全球最強護照出爐！ 「台灣」名列33、免簽通行141國 「這國家」連2年奪冠

英國恒理環球顧問事務所有限公司(Henley & Partners)公布最新全球護照季度評比,台灣登上第33名,與秘魯並列,可免簽通行141個國家/地區,而新加坡能夠免簽證前往195個國家/地區,登上第一名寶座!

Henley & Partners是總部位於倫敦的全球公民與居留權顧問公司,過去19年根據國際航空運輸協會(IATA)數據,持續追蹤全球227個國家與領土的自由狀況,發表「恒理護照指數」。

根據2024年最新排行榜,新加坡連續2年榮登冠軍,能夠免簽證前往195個國家/地區。

接下來,法國、德國、義大利、日本、西班牙,都能夠免簽前往192個國家/地區,並列第二名。

奧地利、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、南韓、瑞典,則可以免簽前往191個國家/地區,並列第三名。

「恒理護照指數」公布台灣第33名,可免簽通行141個旅遊目的地。圖/聯合報系資料照片

而台灣與秘魯都可以免簽通行141個國家/地區,共同並列第33名。其中,台灣比去年的第35名,進步了2個名次。

另外,美國名次則滑落至第8名,可免簽通行186個國家/地區;香港為第18名,可免簽通行170個國家/地區;至於中國則排在第59名,可免簽通行85個國家/地區。

這次排名敬陪末座的是伊拉克、敘利亞及阿富汗,分別只能免簽通行31、28及26個國家/地區。

