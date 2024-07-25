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2024年全球最強護照出爐！ 「台灣」名列33、免簽通行141國 「這國家」連2年奪冠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
護照示意圖。本報資料照片
護照示意圖。本報資料照片

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新全球護照季度評比，台灣登上第33名，與秘魯並列，可免簽通行141個國家/地區，而新加坡能夠免簽證前往195個國家/地區，登上第一名寶座！

Henley & Partners是總部位於倫敦的全球公民與居留權顧問公司，過去19年根據國際航空運輸協會（IATA）數據，持續追蹤全球227個國家與領土的自由狀況，發表「恒理護照指數」。

根據2024年最新排行榜，新加坡連續2年榮登冠軍，能夠免簽證前往195個國家/地區。

接下來，法國、德國、義大利、日本、西班牙，都能夠免簽前往192個國家/地區，並列第二名。

奧地利、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、南韓、瑞典，則可以免簽前往191個國家/地區，並列第三名。

「恒理護照指數」公布台灣第33名，可免簽通行141個旅遊目的地。圖／聯合報系資料照片
「恒理護照指數」公布台灣第33名，可免簽通行141個旅遊目的地。圖／聯合報系資料照片

而台灣與秘魯都可以免簽通行141個國家/地區，共同並列第33名。其中，台灣比去年的第35名，進步了2個名次。

另外，美國名次則滑落至第8名，可免簽通行186個國家/地區；香港為第18名，可免簽通行170個國家/地區；至於中國則排在第59名，可免簽通行85個國家/地區。

這次排名敬陪末座的是伊拉克、敘利亞及阿富汗，分別只能免簽通行31、28及26個國家/地區。

2024年最強護照排名

第1名：新加坡（免簽通行195國）

第2名：法國、德國、義大利、日本、西班牙（免簽通行192國）

第3名：奧地利、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、南韓、瑞典（免簽通行191國）

第4名：比利時、丹麥、紐西蘭、挪威、瑞士、英國（免簽通行190國）

第5名：澳洲、葡萄牙（免簽通行189國）

第6名：希臘、波蘭（免簽通行188國）

第7名：加拿大、捷克、匈牙利、馬爾他（免簽通行187國）

第8名：美國（免簽通行186國）

第9名：愛沙尼亞、立陶宛、阿拉伯聯合大公國（免簽通行185國）

第10名：冰島、拉脫維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞（免簽通行184國）

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