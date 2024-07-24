加入G.O團隊環遊世界 人格特質是錄取關鍵
成為ClubMed的G.O有多幸福？光是能環遊世界這個特點，就已經笑傲絕大多數的企業。來自台灣的Bruce透露，只要善用公司的輪調制度，全球近70座渡假村任君遨遊，串起來差不多就等同於環遊世界。
可別以為要有三頭六臂或身懷絕技才能加入G.O團隊，人格特質才是關鍵。有著與來自各國旅客交朋友的熱情，有樂於學習的心和團隊合作的精神，比起外語能力更重要。Zippy提到馬戲特技團隊中新加入的澳洲G.O，完全從零學起，2個月過後已經能獨立表演，而Zippy當初也是從門外漢蛻變成箇中好手，只要肯學，團隊裡的G.O們絕對傾囊相授。
在我們造訪普吉島渡假村的期間，Bruce正好休假，但他還是不時前來關心大夥的需要，絲毫不介意「加班」。從Bruce的言談間，能感受到那股「有朋自遠方來」的喜悅，他不諱言這是裝不出來的，如果G.O太過害羞木訥，客人們都能察覺自己其實是在尬聊。
可別小看這短短幾天的萍水相逢，每位G.O都是拿真心來交陪，Bruce的熱忱讓他獲得澳洲旅客邀約，希望他能到墨爾本讓他們盡地主之誼，而且直接歡迎他入住自己家。Bruce說，這份工作難能可貴的地方正是人與人之間的情誼，從G.O之間彼此支援互助，到和旅客真心交流，每天都有不一樣的學習和體會。
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