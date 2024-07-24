世界上最夢幻工作 ClubMed G.O向台灣招手

說到「世界上最夢幻的工作」，很多人都會想到ClubMed的國際化G.O(Gentle Organizers)團隊，因為不只可以和來自世界各地的遊客接觸，還能藉工作之便環遊世界，無限擴充生命的豐富與精彩。

台灣籍的G.O是ClubMed重要的華語橋樑，一進到渡假村裡，馬上就能聽到熟悉的問候「哩賀」，讓所有來自台灣的旅客們笑逐顏開。在泰國普吉島的據點上，正港的台灣囝仔王子祈Zippy、杜勳賢Bruce正熱情地與遊客們互動，他們都是約莫在大學期間因緣際會接觸到ClubMed，從此愛上這份特別的工作。

Zippy分享，比起一般旅宿業的服務人員，ClubMed的G.O更像是帶著你一起玩的好朋友。不管你是社牛還是社恐，所有G.O永遠以最熱情的笑容出沒在渡假村各個角落，在各自的崗位上揮灑才華。

因為多才多藝是G.O們的標配，每個人都可以根據自己不同的興趣和長才，成為團隊中的螺絲釘。Zippy從實習開始接觸到馬戲團、特技，就此奠定他「藝高人膽大」的表演路線，在普吉島的空中飛人區，就是他服務的地盤。

Zippy坦言自己並非相關科系畢業，會成為雜耍團隊的一員完全是靠當時的師父領進門。隨著在普吉島渡假村過了7個月，他在晚間表演中擔任要角，也能在舞台幕後音控獨當一面。Zippy常常一整天站在泰國的豔陽下和遊客互動，皮膚曬得黝黑，但他完全不以為苦，反而直呼「快樂」。

能夠快樂的工作是這個世代不少人的追求，而ClubMed的G.O要散播歡樂給遊客，自然本身要充滿快樂能量。Zippy的工作內容雖然有一定的難度和危險性，但他「玩」出自己的一片天，平時投入時間反覆演練，完全可以感受得到他是打從心底熱愛這個大家庭。

可別小看台灣囝仔的韌性，雖然英文不是母語，但只要敢講，溝通方面絕對不是問題。除了活躍在空中飛人區的Zippy、負責村外遊的Bruce，普吉島渡假村中有10名以上來自台灣的G.O，就像是隱藏版的小精靈，他們總能認出來自台灣的遊客，給予適時和熱情的陪伴。