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凱米颱風「不排除打轉」！侵襲過程4階段 深夜登陸宜花交界

先別衝電影院！ 凱米颱風停班停課 全台「各大影城」營業公告一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／截自秀泰影城官網
圖／截自秀泰影城官網

受到凱米颱風持續影響，全台22縣市宣布7/24停班停課；威秀影城於23日晚間率先宣布，北北桃、新竹、苗栗和高雄據點24日當日場次退票免收手續費，場次將視風雨狀況調整，其他如國賓影城、誠品電影院、新光影城等，將視風雨狀況評估進行調整。在此呼籲民眾颱風天儘量別外出，以策安全，以下是各大電影院營業資訊。

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

．威秀影城

威秀影城7/24(三)線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者、已取餐者、已領取贈品者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜；7/24(三)當日場次將視風雨狀況評估進行調整。相關營業公告將公佈於威秀影城官方網站、官方臉書粉絲團。

．國賓影城

國賓影城將預防性關閉7/24(三)及7/25(四)網路訂票功能，後續營業時間將視風雨狀況於國賓影城粉絲團及官網公布。

．誠品電影院

誠品電影院營業狀況將視風雨評估調整，預計於7/24(三)早上09:00於誠品電影院粉絲團公告。若影城照常營業，影片照常放映。不便前來之觀眾可辦理全額退票，於14日內憑票至誠品電影院售票櫃檯辦理退換票，訂票手續費需帶發票辦理退款。另外，也取消原訂周三晚間20時的《驀然回首》A廳特映會。

．新光影城

新光影城提到，台北獅子林新光影城、台北天母新光影城、桃園青埔新光影城、台南西門新光影城場次暫時關閉，將於7/24上午9時於臉書粉專公告營業時間，台中中港新光影城24日則正常營業。

．美麗華影城

美麗華影城預計在7/24早上7點公告。

．秀泰影城

秀泰影城將在7/24上午8點於秀泰影城官方粉絲團公布。特別提醒，如若暫停營業線上退票系統將會自動退款，請消費者不要自行操作，避免被扣除手續費。

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