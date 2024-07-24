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七夕情人節「四大飯店優惠1次看」！免費吃GODIVA、房內欣賞480秒煙火秀

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寒舍艾美酒店提供
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一年一度的七夕情人節又來囉，每年這個時節絕對是各式情侶曬恩愛的節日，UDN小編特地整理4家飯店推出的優惠方案，不論是住宿或是美食饗宴統統有。

台北寒舍艾美酒店推出「艾戀七夕」餐飲與住房優惠，再免費吃GODIVA

搶攻七夕商機，台北寒舍艾美酒店特別打造「艾戀七夕」餐飲與住房優惠，即日起至8月30日，Drip & Dough選品店推出情人節獻禮870元起，購買法式馬卡龍六入裝禮盒加上兩杯Cupping Room咖啡，享受77折優惠。同時，酒店亦為戀人們設計了「艾戀可可」七夕情人節住房專案，每房每晚7,899元起+15.5%，8月1日至9月1日期間入住含兩客早餐，並贈送比利時頂級巧克力GODIVA獨家好禮。每日限量組數，需提早訂房。

圖／寒舍艾美酒店提供
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台北喜來登大飯店七夕滿額送手提花製造浪漫

台北喜來登大飯店為七夕打造浪漫食宿體驗，8月9日至11日於頂級牛排館安東廳推出「SRF金牌和牛三重奏雙人套餐」，每套7,480元+10%起。同時，比薩屋也推出「義式雙人套餐」，每套4,680元+10%起。8月10日七夕當日，大廳特設「羽翼花坊」快閃花店，用餐達門檻即可獲贈「告白手提花」。此外，酒店推出「羅密歐與茱麗葉」住房專案，每晚8,500元+15.5%起，含自助早餐、價值9,000元的音樂劇門票2張與GODIVA巧克力禮盒。

圖／台北喜來登大飯店提供
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圖／台北喜來登大飯店提供
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圖／台北喜來登大飯店提供
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寒居酒店七夕雙人套餐爽吃炭烤菲力、BBQ醬烤羊排

迎接浪漫七夕情人節，寒居酒店於8月9日至11日推出六道式雙人套餐，每套3,980元+10%，適用2人低消。套餐包含蒸筍殼魚、炭烤菲力或BBQ咖啡醬烤紐西蘭和羊排，另有開胃菜「芝麻葉沙拉」、夏威夷風味鮪魚、香煎帝王蟹番茄冷湯羅勒，以及甜點「白巧克力慕斯、杏桃、薰衣草」。了解更多活動詳情或訂位可前往酒店官網或致電預訂。

圖／寒居酒店提供
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圖／寒居酒店提供
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台北凱撒大飯店推「大稻埕煙火房」欣賞480秒煙火秀

一年一度的七夕情人節煙火秀將於8月10日登場，台北凱撒大飯店推出限量煙火房，每房只要4,699元起。豪華套房專案每房只要10,999元，含兩客百宴自助早餐、Mini Bar零食盤以及紅酒乙瓶。房客可在房內欣賞長達480秒的璀璨煙火秀，享受浪漫約會時光。專案詳情及訂房可至酒店官網或致電訂房專線。

圖／台北凱撒大飯店提供
圖／台北凱撒大飯店提供

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七夕 情人節 早餐 煙火秀 酒店

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