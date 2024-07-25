運動迷超熱血！ 推薦8家台北「運動酒吧」 2024夏天最強體育賽事這裡看

編輯：Moty@ReadyGo

各位運動迷注意了！大家應該都知道這個暑假最盛大的運動賽事是什麼吧！還記得兩年前台灣各大領域的代表選手都在各自的舞台上發光發熱嗎！這次絕對會再次點燃你對運動的狂熱！這次ReadyGo幫大家準備了8家台北的運動酒吧讓你和親朋好友一起在外面狂歡，體驗運動賽事的熱血氛圍！

台北8家運動酒吧推薦

The Fox Kitchen&Bar

The Fox Kitchen & Bar 是一間位於大安區新開的酒吧，擁有6台電視，其中更包括市內最大的8公尺大螢幕，直播所有體育賽事！更是生日派對、活動和與朋友聚會的絕佳場地。這家很多客人都是熱愛運動的外國人，為了播國外的運動賽事，店家常會延長營業到半夜，相信喜歡和大家一起追體育賽事的你們絕對會熱愛這種氛圍！

圖/ The Fox Kitchen & Bar

除了餐廳氛圍和調酒，The Fox Kitchen & Bar 的料理也完全不馬虎，是由美籍主廚打造，嚴選新鮮蔬菜，從醬汁到肉排都使用自家特製，美味多汁且道地美式狐狸雙層smash burger披薩和台北圓山花博Maji知名深夜披薩店Roos pizza Bar團隊合作，提供多種的口味直到深夜，小編私心最推薦生火腿芝麻葉披薩！

圖/ The Fox Kitchen & Bar

水牛城炸雞小漢堡更是經典的美式Bar Food，香濃特製水牛醬汁包裹鮮炸雞腿肉，酸辣開胃。雞翅更是提供芒果鬼椒醬、水牛城醬、蜂蜜BBQ、卡瓊醬、蜂蜜芥末、泰式辣椒等多達6種醬汁選擇！運動酒吧不可或缺的調酒則是大力推薦：Whisky Sour、Margarita、Moscow Mule、以及周董最愛的Mojito！

圖/ The Fox Kitchen & Bar 禁止酒駕 未成年請勿飲酒

The Fox Kitchen & Bar

地址：台北市大安區安和路二段100號1樓

電話：02-2325 4433

營業時間：星期一～四 11:00–01:00、星期五～六 11:00–02:00、星期日 10:00–00:00

社群：臉書、IG

SPORTS NATION

大巨蛋迎來了新地標，SPORTS NATION！這裡的電子酒精交易所設計吸引了無數體育愛好者前來打卡。

耗資五千萬，這個新潮空間結合了運動、潮流與時尚元素，帶來輕奢的氛圍。寬敞時尚的餐廳無縫連接球場、餐飲與酒吧，中間設有8.3米寬的環狀螢幕，隨時播放各種運動賽事及最新潮流資訊，零死角的視野讓你彷彿置身比賽現場！

圖/ SPORTS NATION

店內設有兩個可容納25人的包廂，配有電視螢幕和KTV設備，可單獨使用或打通合併。此外，還有半包廂式卡座、普通座位區和立飲區，共計232個座位。卡座區配有32吋螢幕，餐廳牆面亦可作投影使用，超大螢幕帶來震撼的觀賽體驗，無論是家庭聚餐還是中大型聚會包場都相當適合。

地址：台北市忠孝東路四段515號（台北大巨蛋潮美食公園 Gourmet Park D區1F）

電話：02-2760-0299

營業時間：11:00-00:00（最後點餐時間23:00）

GB鮮釀 Gordon Biersch

如果你是啤酒控，絕對不能錯過GB鮮釀餐廳！這裡的啤酒堅持使用來自德國的高品質原料，全都是手工鮮釀，提供多種風味獨特的啤酒，如Lager、IPA和Stout，滿足各種喜好的啤酒迷。邊觀看精彩的賽事，邊享用這裡的鮮釀啤酒，不怕找不到乾杯的理由。GB鮮釀餐廳的菜單也十分豐富，包括經典美式漢堡、炭烤牛排和鮮蝦奶油麵等，讓你在觀賽之餘也能享受美食​

圖/ GB粉專 禁止酒駕 未成年請勿飲酒

GB鮮釀餐廳在台北有多家分店，大家可以依照自己的地理位置選擇適合的分店​。其中大直店更是以底特律機場店（Gordon Biersch DTW Airport）」為設計概念，隨時播放最新的運動賽事和潮流資訊，讓顧客彷彿身歷其境地享受比賽的激情​！

GB鮮釀

地址｜台北市信義區松壽路11號2樓(新光三越A11)

電話｜02-8786-7588

營業時間｜11:00-21:30、11:00-22:00（週五、六）

the Chips

在台北以美式風格著稱的運動酒吧中，最不能錯過的就是The Chips！這家酒吧利用各種道地食材，烹製出多層次口感的美食，讓每位客人都有置身於溫馨鄉村小餐館的感覺。這份用心使得The Chips成為網友公認的十大必吃早午餐店之一。

圖/ the Chips粉專

這裡不僅提供豐富的美食，還有無限續杯的可樂，完美滿足美式溫馨風格的可樂控。最棒的是，酒吧內的電視和投影幕隨時播放著各種球賽轉播，讓你能一邊大口吃喝，一邊享受激動人心的賽事直播，完全就是聚餐看球賽的最佳選擇！

the Chips

地址｜台北市大安區光復南路280巷37號

電話｜02-2778-9993

營業時間｜10:30-22:00(一-五)/10:00-22:00(六-日)

銅猴子 The Brass Monkey

喜歡各種運動賽事的朋友們，千萬不能不知道銅猴子！在這裡可以看見許多外國人的身影，因為這家店的氣氛非常吸引外國朋友前來，想要體驗跟外國人暢談運動賽事的朋友們，可以考慮把銅猴子列入口袋名單！對其他運動賽事有興趣的朋友們，也可以去銅猴子的官方網站、粉專查詢賽事轉播的預告，保證多到讓你不知道從何看起！

圖/ 銅猴子

這裡不僅是運動迷的天堂，銅猴子的餐飲選擇也相當豐富。你可以享用多種風味的調酒和生啤酒，搭配經典的美式餐點，如披薩、漢堡和辣雞翅，讓你的觀賽體驗更加完美。特別推薦每週四的淑女之夜，和週二的拉丁之夜，這些活動都深受顧客喜愛。

銅猴子 The Brass Monkey

地址｜台北市中山區復興北路166號

電話｜ 02-2547-5050

營業時間｜17:00-00:00(一、三、日)/17:00-04:00(四)/17:00-02:00(五、六)/17:00-01:00(二)

查理運動酒吧

「查理吧」是台北著名的老字號運動酒吧，擁有寬敞的空間和多台電視螢幕，讓顧客可以盡情享受各種運動賽事的直播。這裡會根據國內外重大運動比賽調整營業時間，例如NBA總冠軍賽期間，早上也會營業，因此建議在前往之前先聯絡店家確認營業時間。

圖/ 查理運動酒吧

除了精彩的比賽轉播，查理吧的調酒和食物品質也相當優良。這裡提供多種精釀啤酒和創意調酒，搭配豐富的美食選擇，如經典的美式漢堡、香脆的炸雞翅和各式披薩。這些美食與精心調製的飲品相結合，讓你在觀賽的同時也能享受美味餐點，感受熱鬧的氛圍​！

查理運動酒吧

地址｜11054台北市信義區基隆路二段151號

電話｜02 2736 8270

營業時間：19:00~02:00（週三～週日）

Patio Gourmet Burgers & Craft Beer

這家位於天母的Patio Gourmet Burgers & Craft Beer，不僅主打精釀啤酒和手打漢堡，還轉播各類體育賽事，是愛好運動賽事的朋友們的理想去處。如果你在家看體育賽事怕吵到家人鄰居，不妨來這裡吃吃漢堡、喝喝啤酒，並且與其他客人一起享受比賽的熱鬧氛圍。

Patio Gourmet Burgers & Craft Beer以其寬敞的室外座位和舒適的氛圍吸引了眾多顧客。這裡提供多種口味的精釀啤酒，例如比利時淺色愛爾啤酒和綜合果汁風味的芭芒柳水果啤酒，這些獨特的口味深受顧客喜愛。此外，這裡的餐點選擇豐富，包括招牌漢堡、起司薄餅和經典美式炸雞翅等，配合精釀啤酒，讓你的觀賽體驗更加完美。

圖/ Patio Gourmet Burgers & Craft Beer

Patio Gourmet Burgers & Craft Beer

營業時間：星期一～星期日 7:30pm-3:00am

地址：台北市士林區中山北路六段431號

電話 : 02-28718807

角落酒吧The Corner One

角落酒吧（The Corner One）位於台北民生社區，是一個專業的運動酒吧，最多可容納40個座位和15個站位。這裡最大的特色在於使用日本的衛星訊號轉播球賽，提供運動迷最要求的合法及穩定的直播品質。酒吧經常舉辦以足球賽事為主的活動，非常適合喜歡足球的朋友們前來觀看和參與。

圖/ The Corner One

此外，角落酒吧還提供多種精釀啤酒和經典美式酒吧食物，如漢堡、炸雞翅和各類小食，讓你在觀賽的同時也能享受美味餐點。這裡的氣氛熱鬧友好，常常吸引眾多運動迷聚集，共同為喜愛的隊伍加油助威。

角落酒吧The Corner One

地址： 105台北市松山區健康路442號

營業時間：平日 18:00–01:00、週五～六 星期五 18:00–02:00

電話號碼： 02 2765 1150

提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。

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