全台最美希臘建築「蓋婭莊園」免費入園！一個月內N訪都不花錢 在古典莊園裡玩水誰能比你Chill？
免費入園到9月！暑假衝嘉義，全台第一座希臘美學生技觀光園區「蓋婭莊園」免費入園活動登場，全台學生、嘉義和南投居民同享福利，Ｎ訪最美歐風建築與莊園，拍爆手機記憶體都不傷荷包。
位於嘉義大林的爆紅絕美希臘建築「蓋婭莊園」看準暑期，特別推出連續兩個月的「免費入園」活動。9/1前，憑嘉義或南投地區居民身分證（身分證英文字母為I、Q、M開頭）或全台學生證正本，即享免費入園，現省100元。一訪二訪到Ｎ訪都有不同的體驗，一定要把握優惠嗨玩一波！
除了美麗的歐風建築、異國莊園和神話造景必拍外，戶外的陽光草皮區更加入了巨型球球、跳跳馬們供大小朋友玩樂，不僅數量加碼，還能憑門票免費租借旋風球，小孩放電、大人美拍統統滿足。此外，炎炎夏日愛玩水，能在古典莊園裡玩水更為一大樂事，現場備有水槍、泡泡機等玩具可租借，消暑怎麼能錯過玩水呢？暑假衝嘉義，一日遊安排走起～
蓋婭莊園ｘ康倪時代美學生技園區
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：8:30-17:00
粉絲專頁：https://www.facebook.com/GAIA.MANOR
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