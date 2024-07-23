快訊

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？一次看中華隊奪牌焦點

凱米颱風未到…高雄岡山下豪雨 水利署發布一級警戒

中颱凱米挾雨彈！6縣市豪、大雨特報 恐一路下到晚上

凱米颱風將登陸 超商防颱物資備戰、指定民生商品買1送1

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
針對颱風影響，7-ELEVEN門市增加備貨且串聯外送業者入口平台「OPEN NOW」提供24小時同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌外送、自取整合式服務。7-ELEVEN/提供
針對颱風影響，7-ELEVEN門市增加備貨且串聯外送業者入口平台「OPEN NOW」提供24小時同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌外送、自取整合式服務。7-ELEVEN/提供

根據中央氣象局預報，中度颱風凱米逐漸靠近本島陸地，目前已發布海上颱風警報。7-ELEVEN因應民眾颱風預防性採購需求，在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高2至3成備貨、雨具相關商品提高1至2成備貨，外島地區也已提早備貨，針對民眾宅家囤糧需求，7-ELEVEN也設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍肉品及蔬菜多元選擇，颱風期間門市加強備貨量。

根據中央氣象局預報，凱米颱風外圍環流逐漸接近影響，預計發布陸上颱風警報，7-ELEVEN因應民眾颱風天外出補給相關防颱物資需求，全台逾7,000門市自7月24日至7月28日推出購買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品、啤酒、健美保健、甜點、寵物等12大類別指定商品憑icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包可享有單筆全額支付滿222元立折22元，滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元。

同時7-ELEVEN外送業者入口平台「OPEN NOW」更提供24小時一站串聯門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2到5公里內的外送、自取整合式服務。

針對民眾宅家防颱物資需求，7-ELEVEN門市也推出包含統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0 鹼性離子水第2瓶5折以及指定電池同價位任選買1送1等優惠。食飲囤糧部分則是推出指定袋裝與杯罐零食任選2件79折4件75折、來一客指定泡麵3入裝量販價65元、指定進口泡麵第2件6折等。

另外，7月24日起加入御料小館冷凍2入95折、4入88折活動、TOMMI米漢堡任選兩件9折優惠，冷藏小點更有指定配菜、湯品第二件6折優惠；7月28日前加碼再推出波蜜元氣美茶-亮妍紅烏龍500ml買1送1，CITY TEA 英式紅茶、農心辛辣白菜風味杯麵、冰戀雪捲冰淇淋-牛奶風味同品項買2送1等優惠。

延伸閱讀

凱米逼近 新北今下午4時橫移門及堤外停車場只出不進

颱風凱米逼近 海巡管制民眾進入海邊農民加強防颱

凱米颱風攪局 漢光主力戰機升空等科目取消

海水熱促凱米顯著對流爆發 鄭明典：垂直風切減弱、觸陸前颱風結構增強

相關新聞

全台最美希臘建築「蓋婭莊園」免費入園！一個月內N訪都不花錢 在古典莊園裡玩水誰能比你Chill？

免費入園到9月！暑假衝嘉義，全台第一座希臘美學生技觀光園區「蓋婭莊園」免費入園活動登場，全台學生、嘉義和南投居民同享福利，Ｎ訪最美歐風建築與莊園，拍爆手機記憶體都不傷荷包。

五星好評的阿里山景觀民宿　坐擁雲海、星空，還有熱情老闆的人情味

阿里山公路盤桓蜿蜒而上，建構了一個立體景觀空間，夢蝶民宿就座落在海拔約1200公尺的山腰上，坐擁西邊雲嘉南平原無敵景觀，清水模的建築，每間房都有大面積落地窗，可欣賞自然晨昏與山下的點點星火。

送爸爸入住高級飯店！5大飯店優惠1次看，住就送萬元防風外套、聯名按摩槍

凱撒飯店連鎖集團拚了！因應即將到來的父親節，各家飯店業者可說是卯足了全力推出優惠入住方案，凱撒旗下5家飯店則推出超殺優質cp專案，包含入住就送「萬元」防風外套、按摩槍或是來點威士忌巧克力蛋糕等。UDN小編為各位整理懶人包一起來看看！

來看「書鴨」好紓壓！ 「2024屏東夏日狂歡祭」限時登場 巨大書鴨、北海小精靈必拍 千坪遊樂設施、狂歡演唱會衝一波

來看「書鴨」好紓壓！ 「2024屏東夏日狂歡祭」限時1個月 巨大書鴨、北海小精靈必拍 千坪遊樂設施、假日市集、逛歡演唱會衝一波

基隆粉紅浪潮「芭比快閃店」明開幕！ 免門票+穿粉紅衣拿小禮、美食「粉紅市集」週週拍飽逛到爆

基隆粉紅浪潮「芭比快閃店」明開幕！ 免門票+穿粉紅衣拿小禮、美食「粉紅市集」週週逛爆拍到飽

Broadway粉絲看過來！入住六福萬怡送百老匯經典音樂劇《芝加哥》門票

百老匯音樂劇免費看起來！台北六福萬怡酒店推出「百老匯經典音樂劇《芝加哥》」住房專案，搶攻藝文表演商機。每房每晚10,999元，送兩張音樂劇門票，並贈送以大馬士革玫瑰與紅茶調配的香氛擴香。即日起至8月9日開放預訂，只有限量兩間，售完為止。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。