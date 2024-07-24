精選全台水樂園系列活動！主題樂園享優惠 呼朋引伴消暑一夏





今年夏天格外炎熱，最適合到戶外玩水消暑一夏！全台各大主題樂園，不僅有著多樣化的水上設施，還推出眾多活動與暑期最殺好康優惠！要陪你high翻這個暑假！不論是穿著比基尼、三角泳褲或指定服飾，或證件姓名有水或氵的部首，甚至壽星、兒童、居住地區也有優惠可享，把握難得的假期時光，呼朋引伴前來遊樂園玩水趣！





│六福村主題遊樂園

今年正逢「六福村主題遊樂園」45週年，園方也順勢推出「部落狂歡」，不僅有45週年限定商品，還有精彩的熱浪魔幻的夜間火舞秀，以及音浪水花狂灑DJ派對，體驗截然不同的水上活動，假日晚上還加碼煙火表演！讓你從早「浪」到晚！

▲圖片來源：六福村

▲圖片來源：六福村

六福村還與知名VTuber 品牌「hololive」攜手合作，同時也是hololive production 首次聯名台灣遊樂園，並推出8款合作設施以活動主視覺「夏天派對」為主題，9位成員以全新設計的泳裝立繪造型亮相，還有限定周邊等著你來收藏！

▲圖片來源：六福村

除了提前預購的限定套票外，六福水樂園現場購票也有許多購票優惠等著你，像是穿著比基尼、三角泳褲，或是男性展現4至6塊腹肌等，便享有原價799元的水樂園門票只要399元，優惠一路到9/8截止！

▲圖片來源：六福村

▲圖片來源：六福村





│小人國

小人國今年特別「粉」，全新親水設施「BOBO Republic 啵啵共和國」，不僅有超酷、超Chill的「飛天小馬」，帶你飛越彩虹雲朵，享受遨遊天際，一整個自由自在沒有拘束；「海灘小屋」就是你的夏日秘密基地，每個角落都能拍出網美照片，別忘了還有「魔法蛋糕」可以嚐嚐甜甜的新玩法囉！

▲海灘小屋。（圖片來源：小人國）

▲每日14:30還有可以盡情打水仗的「酷夏水派對」活動，準備好水槍在這裡大FUN玩心啦！快快召集你的朋友們，一起參加不限年齡的酷玩粉紅派對吧！（圖片來源：小人國）

暑假期間不只陸上樂園可以盡情暢玩，園方還推出「買陸送水」的超值優惠，再加送占地超過2000坪、瞬間降溫的「WOW轟浪水樂園+」！ 20多項室內外陸上遊樂設施，讓民眾可以輕鬆暢玩水陸雙樂園，除此之外

▲圖片來源：小人國

好康優惠不僅如此，園方加碼推出「全民粉開心」的購票優惠，3歲以上未滿6歲小朋友門票優惠499元，6歲以上「穿粉紅上衣」即享559元優惠價格(原價1050元)；還有7/15至7/31的平日限定優惠，13:50後入園即可享午後優惠票價，讓你暑假睡飽再來開心玩！

▲圖片來源：小人國





│麗寶樂園

「麗寶樂園」今年則是推出「台味酷浪季」，不只有「夏日水花轟炸秀」近距離與舞者們來場水槍大戰！將於每週5、6、日還有「台味泡泡趴」精彩登場！超大泡泡池、動感電音、瘋狂舞台，讓你嗨到最高點！

▲圖片來源：麗寶樂園

馬拉灣全新設施「水上氣墊」挑戰你的平衡技巧和反應能力，要一路穿越滑梯、浮橋等多重障礙，每一次挑戰都是體力、耐力、勇氣與決心的考驗，不論大朋友小朋友都能放心玩！

▲圖片來源：麗寶樂園

▲圖片來源：麗寶樂園

即日起至9/1，推出「海陸空3選2 遊你配」，探索世界、馬拉灣票亭購票時，各票種加100元就可升等「水陸樂園」暢玩或「雙園擇一加摩天輪」，還有探索世界限定「雙人月光票」只要499元！

▲圖片來源：麗寶樂園

│九族文化村

「九族文化村」則是推出「Wow清涼大樂冰」活動，即日起至9/1門票特價830元，隨票再送大家樂抽獎券，中獎機率達97%。除此之外，到西班牙海岸、水立方穿著泳裝，再開心領200元消費券，兒童則是100元，消費券每日數量有限，錯過實在可惜喔！

▲圖片來源：九族文化村

▲圖片來源：九族文化村

▲圖片來源：九族文化村

暑假期間推出一系列清涼消暑活動，地湧噴泉、水柱隧道、乘船冒險等設施陪你消暑一夏，或是到水立方來看秀，森巴女郎、小丑泡泡秀和雜技表演要和大家快樂過暑假，暑假期間還加演青春熱舞和非洲鼓演出，天天近距離看秀互動玩遊戲喔！

▲圖片來源：九族文化村

西班牙海岸的大漩渦、水戰船、無敵艦隊等多種知名水上消暑設施，更打造水立方數百公尺長的迷霧森林，以及匯聚各式冰品美食、結合「WOW哇蛙、蛙鵝」網美拍照景點的「大樂冰市集」，打造清涼的絕佳吃冰空間。

▲九族文化村打造300米長的水霧森林步道。（圖片來源：九族文化村）





│劍湖山世界

「劍湖山世界」購票優惠活動相當獨特，出示有效證件中姓名帶有＂水＂或水部首＂氵＂，原價999元的門票，只要499元，活動只到9/1。不僅如此，7月當月壽星憑證購票只要399元！憑身分證居住地台中市、南投縣、苗栗縣、彰化縣、新竹縣、新竹市、嘉義市、雲林縣或身分證號英文開頭為B、L、M、K、N、J、O、I、P，憑本人有效證件享優惠，享兩人同行1198元(原價1998元，約6折) ，再贈送千元折價券，每次至多購買2組。

▲圖片來源：劍湖山世界

▲【山海奇緣：人魚傳說】為主題的人魚戶外劇場暑假限定登場！每日15點盛大登場！（圖片來源：劍湖山世界提供）

▲除了玩水活動外，在9/1前，每週五、六、日週週有都有煙火秀！搭配水陸設施暑假天天一票暢玩！陪你度過最high的假期！（圖片來源：劍湖山世界提供）

▲圖片來源：劍湖山世界





│義大遊樂世界

「義大遊樂世界」則是以南台灣唯一的水戰樂園為發想，推出期間限定最刺激「水戰遊行」，將在每日下午15點40分準時開戰，體驗全身濕透絕對涼爽的消暑體驗，一起瘋狂一夏吧！

▲圖片來源：義大遊樂世界

天氣好熱想吹冷氣，或是遇到下雨天怎麼辦呢？園區有著全台最大室內遊樂場，經典必玩、結合科技、親子同樂設施通通有，還有專為小朋友設計的兒童遊樂區，大朋友小朋友都能在園區盡情玩耍。

▲圖片來源：義大遊樂世界

▲圖片來源：義大遊樂世界

即日起至9/1，門票原價899元的水戰樂園享699元優惠價，一票暢玩水陸設施！另外，8/1至8/8爸爸入園只要388元，還加贈100元的Mall電子抵用券。而8/10七夕當天，情侶於票口購票做出指定動作，可享「一吻定情」甜甜價777元優惠。

▲圖片來源：義大遊樂世界





│遠雄海洋公園

東台灣最大的水族主題遊樂園「遠雄海洋公園」推出「2024冰風暴 怪獸聯盟」系列活動，今年冰風暴規模再度升級，不僅將水花秀升級成大型派對，還重磅聯名怪獸之王《哥吉拉Godzilla》，十米高的巨型哥吉拉，與冰怪兩大強悍角色一起出擊，釋放冰霧與勁涼水柱，為你帶來最凍感、最震撼的夏日體驗！

▲哥吉拉主題限定週邊。(圖片來源：遠雄海洋公園)

▲哥吉拉主題限定餐點。(圖片來源：遠雄海洋公園)

「冰風暴」活動將會在布萊登海岸舉辦，有超狂的清涼水砲與酷涼冰塊、每日兩場酷涼水花派對，透過水炮、冰雪、大水槍、水車等設備，與現場舞者近距離互動，仿佛置身於大型冰風暴中，充分享受清涼消暑的樂趣！

▲圖片來源：遠雄海洋公園

▲圖片來源：遠雄海洋公園

當月壽星優惠方案，即日起至8/31，7、8月壽星本人免費，方案需兩人成行才能使用，一人臨櫃買全票990元。不僅如此，園方還加碼推出現場臨櫃購票優惠價，原價990元全票只要890元，12歲以下學童（民國100年後出生）入園免費，但要兩人成行，同行者需臨櫃買990元全票。宜花東鄉親還有專屬優惠，凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、B開頭者）享590元優惠價；同行者至多四名，享優惠票價699元！

▲園方特別聯合花蓮在地13家飯店，助力花蓮觀光，限定行程贈12歲以下免費入園！(圖片來源：遠雄海洋公園)





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