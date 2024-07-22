送爸爸入住高級飯店！5大飯店優惠1次看，住就送萬元防風外套、聯名按摩槍

凱撒飯店連鎖集團拚了！因應即將到來的父親節，各家飯店業者可說是卯足了全力推出優惠入住方案，凱撒旗下5家飯店則推出超殺優質cp專案，包含入住就送「萬元」防風外套、按摩槍或是來點威士忌巧克力蛋糕等。UDN小編為各位整理懶人包一起來看看！

台北凱撒大飯店

台北凱撒大飯店在8月1日至8月31日間推出「輝父元氣·充電一夏」住房專案，每晚僅需NT$5,288元起。入住精緻客房的賓客，即可獲得價值NT$7,680元的輝葉與寶可夢聯名熱感口袋按摩槍，這款按摩槍不僅可以緩解肌肉疲勞，還有趣味的寶可夢圖案，讓您的住宿體驗倍添樂趣與放鬆。此外，飯店內設施齊全，無論是商務出差還是家庭旅行，都是您不可錯過的選擇。

圖／凱撒飯店連鎖提供

板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店於8月1日至8月31日推出「爸氣登場」三天兩夜住房專案，每晚僅需NT$6,499元起。選擇入住卓越套房的賓客，將獲贈價值萬元的AIGLE品牌防風外套，這款外套不僅設計時尚，還具有卓越的防風防水功能，適合戶外活動。此外，全館單筆消費滿NT$3,000元，即有機會參加抽獎，贏取AIGLE經典服飾。讓您在享受豪華住宿的同時，還能獲得更多驚喜好禮。

圖／凱撒飯店連鎖提供

台北凱達大飯店

台北凱達大飯店在8月1日至8月31日推出「酒愛爸爸·開醺假期」住房專案，每晚僅需NT$5,288元起。選擇入住家庭套房或精緻套房的賓客，將獲贈八款精選酒品，包括紅酒、白酒、啤酒等，為爸爸打造專屬的微醺假期。這些酒品不僅口感絕佳，還能讓您在舒適的住宿環境中，享受放鬆愉快的時光。此外，飯店提供豐富的休閒設施和美食選擇，讓您的假期更加充實和愉悅。

圖／凱撒飯店連鎖提供

內湖凱旋酒店

內湖凱旋酒店於8月1日至8月31日推出「我的前世今生情人」住房專案。入住的賓客將獲贈「凱撒聯名啤酒頭精釀啤酒」，這款啤酒不僅口感濃郁，還具有獨特的風味，是與愛人共度浪漫時光的絕佳選擇。無論是與前世情人還是今生愛人一起入住，都能在這裡找到屬於你們的甜蜜回憶。飯店周邊風景優美，還有各種浪漫活動等待您的參與。

圖／凱撒飯店連鎖提供

台北新板希爾頓酒店

台北新板希爾頓於8月1日至8月11日期間，悅市集自助餐推出「父親節，找老爸來喝一杯吧」活動。活動期間，2人同行可享88折，3人同行享8折，4人同行則有一人免費。此外，特別推出「爸氣微醺甜點」系列，包括特色啤酒凍、威士忌巧克力蛋糕、霸氣雪茄捲等，這些專屬父親的甜點不僅美味，還充滿創意，為父親節增添更多甜蜜與驚喜。無論是家人聚會還是朋友聚餐，都能在這裡找到滿足感。