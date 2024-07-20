來看「書鴨」好紓壓！ 「2024屏東夏日狂歡祭」限時登場 巨大書鴨、北海小精靈必拍 千坪遊樂設施、狂歡演唱會衝一波
屏東免費景點再加1！ 「2024屏東夏日狂歡祭」自即日起至8/25，在屏東縣民公園限時盛大登場，有超萌巨獸「書鴨」和怪獸夥伴「北海小精靈」可愛裝置亮相，推出親子遊樂園、沉浸式光影展、入坑美術館，假日加碼演唱會藝文展演、風格市集等，邀大家一同體驗屏東大型狂歡派對！
2024屏東夏日狂歡祭與藝術家阿咧合作，在園區內大草地及三層水池設置2座大型充氣裝置「書鴨」、「北海小精靈」；配合怪獸元素將地坑化身「入坑美術館」展覽，夜晚展示銅雕作品與畫作。
C棟倉庫展出「沉浸式光影展」，由日本插畫家吉井宏設計三隻怪獸，結合屏東人文地景風貌打造「怪獸訓練所」；遊樂設施則有「屏東森呼C親子樂園」千坪親子歡樂多功能商場，集結了氣墊樂園、親子電影院 生日派對、C偵探豬豬俠、兒童遊樂園、三角龍樂園火車、夢幻搖搖恐龍、籃球機、夾物機多種遊樂設施，館內還有美食享樂天地。
週末還有假日市集，並預計於08/24 晚上19:00，在縣民公園草皮舉行「狂歡演唱會」，邀請到玖壹壹、盧廣仲、閻奕格、婁俊碩、徐暐翔等演唱卡司，讓民眾狂歡一夏。
特別注意的是，每週二為活動休整日，其餘時間自下午3點開放至晚上9點，安排行程時注意別撲空囉，快趁著放暑假，親子同遊衝一波吧！
【2024屏東夏日狂歡祭】
地址：屏東縣屏東市台糖街133號
活動時間：2024/07/20至08/25日（週二公休）
開放時間 :15:00-21:00
官網：https://www.amazing-pingtung.com/ptsc
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