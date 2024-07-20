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「國際熱氣球嘉年華」吸引3萬遊客登上台東鹿野高台 鐵花新聚落燈祭人潮爆滿

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 2024「國際熱氣球嘉年華」開幕當日共3萬遊客登台東鹿野高台賞熱氣球。　圖：台東縣縣政新聞／來源
 2024「國際熱氣球嘉年華」開幕當日共3萬遊客登台東鹿野高台賞熱氣球。　圖：台東縣縣政新聞／來源

 【旅奇傳媒/編輯部報導】台東每年最大盛事「國際熱氣球嘉年華」登場，開幕日共吸引3萬名遊客到鹿野高台，搶拍「萬球齊飛」及下午場繫留、展演美景；另台東市區鐵花新聚也湧入爆滿遊客，欣賞鐵花燈之祭第二季「璀璨星際」點燈，主題「月之魅影」、「太空忘憂」作品前都擠滿拍照人潮，讓市集店家笑著說：「觀光人潮回來了！」

▲「國際熱氣球嘉年華」將至8/19止。　圖：台東縣縣政新聞／來源
▲「國際熱氣球嘉年華」將至8/19止。　圖：台東縣縣政新聞／來源

台灣「國際熱氣球嘉年華」吸引遊客們一早就坐在草坪，享受空曠神怡的清新好空氣，看各式造型熱氣球緩緩立起、升空，現場掌聲、歡呼聲不斷，享受這世界級美景。最受球迷們期待的繫留及自由飛體驗，再次吸引近萬餘名球迷們入場，因為繫留網路預約購票早已額滿，許多人排隊搶購最後百張繫留體驗券。臺東縣政府交通及觀光發展處（簡稱交觀處）指出，透過電信人流統計，鹿野高台在開幕首日吸引近3萬名遊客到場賞球同歡，其中7成5為外縣市遊客，南部觀光客相對多。

▲台東鐵花燈之祭，將點亮至9/30。　圖：台東縣縣政新聞／來源
▲台東鐵花燈之祭，將點亮至9/30。　圖：台東縣縣政新聞／來源

因為熱氣球嘉年華也為台東市區帶來一波暑期觀光熱潮，爆滿人潮湧入鐵花新聚落市集，欣賞鐵花燈之祭最新作品「璀璨星際」，包括太空忘憂、流星隧道、時空瀑布、月之魅影、行星圓舞曲、12星座長廊等6大主題，各個主題前都是拍照人潮，各市集攤商前也湧現人潮、熱鬧不已。台東鐵花燈之祭將點亮至9/30！白日看造型熱氣球，晚上賞花燈，以行星、月空、星座等宇宙元素為主題，穿梭點點星海，度過如夢如幻的夜晚。

▲全球唯一「手袋造型球—COACH Tabby球」日前在鹿野高台首亮相。　圖：台東縣縣政新聞／來源
▲全球唯一「手袋造型球—COACH Tabby球」日前在鹿野高台首亮相。　圖：台東縣縣政新聞／來源

台東縣政府表示，今年熱氣球更具特色魅力，21顆熱氣球包括首次來台的世界經典童話主角小王子、日本的小熊貓、加拿大的機器寶寶、土耳其的萊德利球熱氣球，還與輕奢精品 COACH 合作推出「COACH 勇氣球」、「COACH Tabby 手提包款裝置藝術」，並結合 HELLO KITTY 50週年活動，將台東縱谷綠野藍天空點綴得更加多采多姿。

▲鐵花燈之祭最新作品－璀璨星際。　圖：台東縣縣政新聞／來源
▲鐵花燈之祭最新作品－璀璨星際。　圖：台東縣縣政新聞／來源

今年熱氣球活動將持續到8/19，更帶來歷年最多12場次光雕音樂會，其中8場「熱氣球光雕聯合500架次無人機」展演，展演 Hello Kitty 和她的好友們新的話題與創意。今年將有超過40顆國內外造型球輪番上陣，包含來自法國、阿拉伯聯合大公國、北馬其頓、烏克蘭、加拿大、荷蘭、德國、英國等14個國家的造型球，帶來最精彩的追球之旅。一起到台東鹿野高台，別錯過這一年一度的熱氣球盛事！

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