基隆粉紅浪潮「芭比快閃店」明開幕！ 免門票+穿粉紅衣拿小禮、美食「粉紅市集」週週拍飽逛到爆

粉紅浪潮席捲基隆囉！ 迎接讓基隆變得超粉嫩「粉紅夏日藝術季」，自7/20起於基隆正濱大樓登場，至8/18期間，除了有芭比™快閃店、藝術展覽等，還加碼每周末登場的「粉紅市集」可免費逛！

圖／粉紅夏日藝術季提供

由基隆市政府與芭比™攜手合作，於7/20起在歷史建築「漁會正濱大樓」打造《 Barbie™ Pop-Up Store 》芭比™快閃店，粉色元素融合藝術與漁會正濱大樓的古蹟風味，搖身一變成為粉紅色的夢幻樂園，最吸引人的是活動完全免門票，並且活動期間穿著粉紅服飾前往，有機會可享有限定小禮及優惠。

圖／粉紅夏日藝術季提供

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同時，打破粉紅色刻板印象，基金會邀集April.T.Lin 慈兒、Chiu Yun、HENN LIU、Joker、RO FEN 露璠、Rung Sheng、YU YEN TSAI、小宙九刻鐘馬戲團、固米、莫麗欣、張偉喬、雅瑪薩崎·米娜等藝術家，以多元特色風格展出在作品。每周六也將開設似顏繪及周日的乾燥花卉拼貼手作工作坊，供民眾參與。

圖／粉紅夏日藝術季提供

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活動亮點之一還有每週末的「粉紅市集」，一站式美食市集帶來各品牌的強大陣容，可以一次嘗遍包含來自高雄的獨立品牌「沃田咖啡」，基隆的傳統名店「四蒔咖啡館」、宜蘭首間黑巧克力專賣店「MASFINO 曼斐諾巧克力」、基隆永續咖啡禮盒的得獎者「豆豆先生與他的阿肥」、墨西哥塔可餅專賣「塔可植男Straight Taco」等，無論你喜歡甜食、飲品、異國料理這裡統統有！

圖／粉紅夏日藝術季提供

粉紅夏日藝術季X芭比™快閃店

日期：7/20～8/18

時間：週六、日11：00～19：00

地點：基隆市中正區中正路391號（基隆漁會正濱大樓）

網址：https://www.facebook.com/keelungcultureFUN