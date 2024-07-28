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到池南chill一夏！蹓市集、定向盃、夜探森林秘境

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池南仲夏蹓市集活動。　圖：林業及自然保育署花蓮分署／提供
池南仲夏蹓市集活動。　圖：林業及自然保育署花蓮分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】林業及自然保育署花蓮分署池南國家森林遊樂區位在花蓮鯉魚潭西南方，具有低海拔闊葉林相及哈崙林業文化保存等，可以悠閒享受靜謐氣息、拍攝森林鐵道美照等，8月份推出仲夏活動，歡迎揪親朋好友來聚，共繪美好回憶！

池南仲夏蹓市集

8/10（六）09:00-16:00，由暑期實習學生、國家森林志工、自然教育中心及國家森林遊樂區共同推出6個特色攤位，以森林療癒為主題，規劃各類體驗活動，邀請闔家暢遊，體驗完成可憑集點卡至遊客中心兌換「仲夏好禮」。

縱橫池南定向盃

▲縱橫池南定向盃於8/10舉行。　圖：林業及自然保育署花蓮分署／提供
▲縱橫池南定向盃於8/10舉行。　圖：林業及自然保育署花蓮分署／提供

定向運動起源於瑞典，通常在優美的森林、郊外中進行，參與者需要結合智力、體力與精準的方向感，才能完成任務，在尋找控制點中，增加親子間互動，朋友間彼此激勵，趣味性十足。

活動於8/10（六）10:00-13:00舉行，邀請闔家組隊競賽，報名均有參賽禮，前3名則獲得定向盃好禮！自7/25 20:00起開放線上報名及匯款，名額30人（20人成團），額滿為止，適合7歲以上的親子及一般民眾參與。活動費用每人200元，自行組隊（2至4人），皆含定向活動費、中餐及點心等（不含門票、停車費），交通須自理。

夜探池南．靜謐秘境

▲夜探池南的活動可充分感受山林的寧靜之美。　圖：林業及自然保育署花蓮分署／提供
▲夜探池南的活動可充分感受山林的寧靜之美。　圖：林業及自然保育署花蓮分署／提供

夜幕低垂，漫步在林間，細細聆聽此起彼落的聲音，會是哪一位秘密精靈？池南國家森林遊樂區坐擁群山，活動將帶領您一起探索夜間生態，享受蛙、鳴蟲及遠處黃嘴角鴞合奏的交響樂，一同感受有別於日間時空、獨屬夜晚森林的神祕，並透過認識森林種實，製作夜間生物種實創意相框，享受屬於池南的美好夜晚。

活動於8/15 17:00-21:00舉行，從種子創意相框DIY、品嘗原民特色風味餐到夜間生態觀察，提供永續生態遊程。自7/25 20:00起開放線上報名及匯款，名額30人（15人成團），額滿為止，適合7歲以上的親子及一般民眾參與。個人優惠價899元、親子組優惠價1,599元（1位大人及1孩童），皆含門票、停車費、創意相框材料1份、課程費、保險與原民風味餐費用，交通須自理，此外加贈每人1份「靜謐秘境禮」。相關活動資訊，請參閱池「南國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁。

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市集 森林遊樂區 秘境

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