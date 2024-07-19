中華職棒明星賽開打！入住飯店「送簽名棒球」Pokemon Go同步開戰還有專屬補給站

入住送簽名棒球！台北君悅酒店日前獲選為「2024台灣精品中華職棒明星對抗賽」球星下榻酒店，並推出「中華職棒明星賽．住房專案」。即日起至9月30日入住適用，每房每9,800元起，前五名入住套房者更可獲得「中華職棒明星賽簽名球」。現在還有合作寶可夢限定活動，看棒球抓寶cp值超高！

圖／取自CPBL中華職棒臉書粉專

此住房專案好康多多，包括翌日凱菲屋自助早餐兩份、Cheers歡飲廊3-5PM柏克金啤酒買一送一、Cheers歡飲廊經典雙寶牛肉麵兩份、YOXI專屬乘車金NT$150及明星賽棒球禮包一份，需特別注意的是，Cheers歡飲廊的經典雙寶牛肉麵需於入住期間內享用，每房至多提供兩碗，第三人則需另酌收低消。

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此外，《Pokémon GO》訓練家們也可在7月20日至21日於臺北大巨蛋參加精彩活動，與中華職棒明星球員一起投出精靈球，捕捉寶可夢。活動期間將有限定補給站、限時調查、特殊寶可夢如戴著派對帽的皮卡丘和未知圖騰B現身，交換寶可夢所需的星星沙子減半，還有皮卡丘和伊布的見面會，與大家同樂，抓寶玩家準備衝了啦！

圖／取自CPBL中華職棒臉書粉專

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台北君悅酒店

地址：台北市信義區松壽路2號

專線：02-2720-1234