太魯閣3階段重建 劉世芳：天祥、長春祠年底局部開放

中央社／ 台北18日電
太魯閣國家公園將分3階段重建。圖為地震前的人氣景點砂卡礑步道。圖／聯合報系資料照片
太魯閣國家公園將分3階段重建。圖為地震前的人氣景點砂卡礑步道。圖／聯合報系資料照片

內政部長劉世芳今天表示，0403花蓮地震後太魯閣國家公園受災嚴重，將分年分3階段重建，受災輕微的天祥、太魯閣、長春祠等景點將優先整修，預計年底局部開放，目標明年底全面開放。

內政部透過新聞稿表示，今天部務會報安排國家公園署說明「0403地震太魯閣國家公園災後重建情形」。

劉世芳指出，綜整災後重建所需經費，在行政院支持下，將挹注約新台幣30億228萬元，分年分3階段推動國家公園復建計畫，並採分期、分區復原的開放策略。

劉世芳提到，受災較輕微的景點，如天祥、太魯閣、長春祠、布洛灣等景點步道，優先進行整修，並在兼顧整體安全的前提下，在今年底進行局部開放，並朝明年底全面開放的目標努力。

國家公園署說明，災後復建計畫分3階段推動，第1階段為「緊急搶修」，災修工程具時效性、安全性，正評估地震後太魯閣、長春祠、布洛灣、天祥、蘇花等遊憩區的地質風險，其中遊客中心、停車場、布洛灣吊橋、部分步道等區域受損相對輕微，優先辦理7案搶災復原工程，預計今年底可開放局部安全區域。

國家公園署解釋，災損較輕微的遊憩區，配合公路及交通系統修復，完成開放前的整備，在安全前提的原則下，以民國114年底全面開放為目標。

國家公園署表示，第2階段辦理「設施防護安全與科技防災強化」、第3階段以「提升遊憩安全及品質」為目標，因強震後地質仍未趨於穩定且地震不斷，中長期的復建計畫，將配合地質風險詳細評估辦理，進行防護工程規畫設計。

國家公園署指出，將評估可行路段或熱點設置監測預警設施，以及融合地景且不影響生態的避難設施為主，像是砂卡礑及燕子口步道因受災嚴重，還需依詳細調查評估結果規畫重建方案，並整體提升遊憩安全，預計在120年完成。

另外，國土管理署報告「0403花蓮震災重建進度」，劉世芳解釋，花蓮專案辦公室5月6日成立至今，已受理約275名民眾諮詢，現階段民眾申請租屋補貼已完成921件核定，累積撥款金額2000餘萬元；媒合完成租屋60件、短期安置旅宿有95戶入住。

劉世芳強調，建築物弱層補強補助核定42棟，其餘案件由國家地震中心處理中，0403震後重建工作，中央會持續推動，秉持從速、從優態度與精神，給予受災戶必要協助，使其能夠早日恢復日常生活。

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