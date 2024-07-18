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今夏吹來繽紛芭比風！華泰名品城「多巴胺視覺展」夢幻亮相 加碼「4大暑期活動」打卡曬照再抽5千購物金
不論你是I人還是E人都好拍！全台首座國際級折扣名品購物城「華泰名品城」打卡裝置再更新，美式風格造景搭配今夏必備多巴胺色系，打造夢幻芭比風場景，集結暑期4大活動能夠拍美照、探店踩點一次滿足，難得的免費布景拍好拍滿，隨便拍都超美！
北部人先拍爆！鄰近高鐵桃園站和機場捷運的「華泰名品城」是許多人假日放風的好去處，時常更新的打卡裝置也每每引發討論。今夏的華泰迎來最繽紛、芭比風的全新「GLORIA WAREHOUSE 視覺展」，主打引領時尚界的「多巴胺」潮流吸睛度百分百，加上帶感的趣味裝置，瞬移魔力繽紛世界。
包含多巴胺打卡裝置，華泰名品城為暑期規劃了4大活動，還有「你購物・我買單」活動，會員當日單筆消費滿5,500元，月月抽20組一萬元購物金；「GO街藝秀」則請到氣球達人、似顏畫家等街頭藝人輪番上陣，於週末帶來精彩演出與有趣互動。以及「IG美拍打卡抽」，凡在華泰全新場景前拍照打卡，即有機會獲得5,000元購物金。詳細活動內容可見官網頁面。
GLORIA OUTLETS 華泰名品城
地址：桃園市中壢區春德路189號
大眾交通：高鐵桃園站6號出口正對面、桃園國際機場捷運A18站2號正出口
營業時間：平日11:00-21:00、假日11:00-22:00
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