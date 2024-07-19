Broadway粉絲看過來！入住六福萬怡送百老匯經典音樂劇《芝加哥》門票

百老匯音樂劇免費看起來！台北六福萬怡酒店推出「百老匯經典音樂劇《芝加哥》」住房專案，搶攻藝文表演商機。每房每晚10,999元，送兩張音樂劇門票，並贈送以大馬士革玫瑰與紅茶調配的香氛擴香。即日起至8月9日開放預訂，只有限量兩間，售完為止。

圖／六福萬怡酒店提供

百老匯經典音樂劇《芝加哥》自1975年首演以來廣受好評，1996年重返百老匯後更獲得東尼獎、英國奧利弗獎及葛萊美獎等多項榮譽，電影版亦奪得6項奧斯卡獎。全球累積超過3,200萬名觀眾，巡演足跡遍布36個國家、500餘座城市。《芝加哥》以幽默、諷刺及性感手法敘述真實社會，並將20年代的爵士樂融入劇中，成為少數以「爵士」樂風製作的大型音樂劇，巡演過程中堅持保留現場樂隊演奏。

圖／六福萬怡酒店提供

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六福萬怡酒店的地理位置優越，與南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站共構，交通便利，距離台北流行音樂中心僅需步行10分鐘，極大方便劇迷往返活動場館。這次的住房專案不僅提供頂級住宿體驗，還讓住客享受全球最負盛名的音樂劇，趕快搶了啦！

圖／六福萬怡酒店提供

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台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

電話：02-6615-6560