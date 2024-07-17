《單身即地獄》猛肌歐巴李鎮錫現身高雄夜市 大口吃臭豆腐反應曝光

南韓人氣戀綜《單身即地獄》系列第三季中的肌肉歐巴李鎮錫現身台灣！

李鎮錫16日社群打卡，地點就在高雄六合夜市，他分享在夜市大啖各種美食的畫面，直讚「美食天堂，我想住在這裡」。在曝光的影片中，李鎮錫還挑戰了不遊客都不敢嘗試的臭豆腐，只見他豆腐配泡菜大口吃下去，表情瞬間變得猙獰，停頓了幾秒後馬上拿起一旁的飲料猛喝，似乎還不太習慣臭豆腐的味道，讓網友笑稱「看來臭豆腐 歐巴沒辦法接受喔～」

而影片中可見桌上美食一堆，少不了眾人都愛吃的雞排，李鎮錫吃雞排前又Kiss又wink，讓網友直呼「想當那塊雞排」。

其實5月時李鎮錫就在台灣打卡，遊台地點包括士林夜市、平溪等地，還秀出穿著「I love Taiwan」的T-shirt，超猛胸肌快把衣服撐爆，而他時隔一個多月，近日曝光現身高雄，有網友笑說「他怎麼還在台灣？」，也歡迎他常來台灣，表示還有很多美食。

李鎮錫吃下臭豆腐的反應。圖／截自IG／seok_lj