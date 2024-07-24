繽紛登場！ 「壯圍生活節」地景藝術季 音樂會、自行車、市集一起來樂活

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）、宜蘭縣政府以及宜蘭縣壯圍鄉公所攜手合辦第六屆「2024壯圍生活節」，邀請遊客體驗壯圍獨特的慢活魅力。

「壯圍生活節」從2019年開辦至今深受各界的肯定與喜愛，今年以「我願是你的風景」為主題，邀請3組藝術家融合地景、人文元素營造環境氛圍，並持續推出「藝術聚點」，串聯宜蘭與壯圍地區的「藝文工作室」、「農事體驗」、「自行車輕旅行遊程」等系列活動，帶領遊客深度遊歷壯圍在地故事魅力；另舉辦「丘．海嗨音樂會」邀請表演者獻藝，精彩活動持續至8月，遊客可以沉浸在壯圍沙丘生態園區，用生活的方式感受壯圍綿延的沙丘風景、遠眺龜山島的沙灘海岸、生態豐富的宜蘭濱海自行車道及在地豐富的特色產業體驗。

▲壯圍生活節有精彩的歌舞音樂表演，歡迎民眾共襄盛舉。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

❖ 自行車輕旅－壯圍海岸鐵馬探險隊

為讓大家體驗壯圍在地風情與深入在地活動，於8/3-8/4規劃收費自行車活動（採網路報名），由壯圍沙丘生態園區出發，騎上自行車追風，拜訪和體驗在地特色商家、社區、藝術聚點、地景藝術，一路探索精彩的壯圍，有吃又有玩還有療癒的海岸田園風景，最後再回到壯圍沙丘生態園區音樂會現場，沉浸在壯圍自然景致氛圍欣賞精彩的表演。

❖ 藝術家駐地創作

2024的壯圍生活節以「我願是你的風景」作為主題，特別邀請3組國內外藝術家: 陳正瑞（台東長濱噶瑪蘭族）擅長複合媒材戶外創作、來自德國的藝術家松雅.沃德邁爾 Sonja Vordermaier 以及曾參與國內外多項大地藝術節並獲得多個國際獎項的台灣藝術家李蕢至，於壯圍沙丘生態園區周邊進行創作，透過藝術創作呈現在地文化的根基與生活脈動。

❖ 壯圍丘.海嗨音樂會與創藝市集

除靜態藝術品展覽之外，今年也持續推出「丘.海嗨音樂會」系列活動，以精采多元的表演節目及融合壯圍沙丘風景的戶外水岸展演空間辦理音樂會，最終場8/3-8/4舉辦的「沙丘共舞、我願是你的風景」，邀請國內外表演者參與演出場。音樂會現場並邀請在地商家一同於創藝市集展售優質商品，還有宜蘭在地或花東藝術家帶來結合農事體驗與野餐的付費手作DIY，是一場充滿在地特色質感的市集，不論是聽音樂會或是專程來體驗市集，都值得順遊來旅行走走。

❖ 藝術聚點

為增添活動多元，壯圍生活節與大東北角觀光圈區內8家藝文空間或特色店家合作，在活動期間不定期舉辦各式體驗或策展活動，讓藝術文化更能深入生活，也讓遊客除大型地景藝術體驗外，有更多機會認識這些在地小型亮點，感受屬於宜蘭的獨特故事。

活動即時詳情請參閱「壯圍生活節」及「東北角之友」FB粉絲頁，以及「壯圍生活節」官網。【週六、日付費藝術作品活動導覽】須先電話預約。

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