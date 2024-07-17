最快10月台灣民眾赴印尼免簽！ 金禾國際取得印尼翎亞航空台灣總代理 島嶼旅遊多元選擇

【文・魏苑玲】

金禾國際旅行社(Jin He International Travel Service)近期好消息不斷！繼日前取得蒙古國飛易航空總代理，即日起再成為印尼翎亞航空(Transnusa Airlines ，8B)台灣區代理，航空代理版圖再下一城。

金禾國際旅行社代理部總經理黃殿人表示，印尼政府宣布再添20個免簽國，其中台灣也在列，最快10月起實施，未來台居民持護照前往印尼不需要再辦理簽證，可先省下新台幣約1,000元。印尼翎亞航空為印尼籍航空公司，主要飛航國際線為雅加達至廣州、新加坡、馬來西亞(吉隆坡&新山)；國內線包括雅加達至日惹、峇里島、美娜多、索龍、蒂米卡、安汶等印尼熱門觀光聖地。

印尼翎亞航空採用A320機型，共配置168席，規劃有基本經濟艙、超值經濟艙、超優經濟艙等3主種，除了基本經濟艙不含餐外，3種艙等皆含20公斤行李，若有額外需求也可另行加購。

黃殿人指出，印尼由17,506個島嶼組成，是世界上最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，別稱「萬島之國」。總人口超過2.7億，為世界上人口第四多的國家最大的族群為爪哇族。再加上四季氣候宜人， 度假島嶼眾多，除大家耳熟能詳的峇里島、 龍目島外，尚有眾多度假島嶼待國人前往探索及體驗，近期也積極與國籍航空洽談台北－雅加達段更具競爭力的合作方案，不久的將來台灣旅行社將可透過印尼翎亞航空可延伸、開發更多元的旅遊商品。

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