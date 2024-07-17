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300秒首場煙火秀今登場！ 「2024大稻埕夏日節」4場煙火時間、地點、交管一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
結合音樂與煙火秀的大稻埕夏日節，感受盛夏臺北的城市魅力。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
結合音樂與煙火秀的大稻埕夏日節，感受盛夏臺北的城市魅力。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

「2024大稻埕夏日節」從7/17起至8/10共25天，連續3周登場，今晚8點施放首場300秒煙火秀。北市觀傳局也公布17日當天現場交通管制措施，提醒旅客留意！

今年大稻埕夏日節有4場主題煙火秀為7/17、7/24及7/31設放300秒煙火，8/10則施放480秒煙火，每場皆有音樂展演；另8/31在大稻埕永樂廣場還有「經典情歌音樂會」及「大稻埕商圈限定文創市集」；夏日節與大稻埕商圈80家以上在地店家合作，於活動期間消費滿500元，可至「大稻埕遊客中心」兌換活動專屬限量的「熊讚手腕袋」。

北市大稻埕碼頭貨櫃市集吸引許多民眾造訪。本報資料照片
北市大稻埕碼頭貨櫃市集吸引許多民眾造訪。本報資料照片

北市警方針對活動規劃交通管制措施，7/17、7/24及7/31的晚間19時至21時30分，針對市區道路實施通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街(不含)、西寧北路(不含)以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，禁止汽、機車進入並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

大稻埕碼頭水門自晚間7點至9點30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門汽機車禁止進出；為圍設緊急應變通道，周三上午10點至晚間12點，淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡5號水門堤外停車場51號至69號停車格禁止停車，請月票車主留意。

大稻埕夏日節煙火秀，照亮整個台北水岸夜空，讓所有人都感到浪漫又幸福。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
大稻埕夏日節煙火秀，照亮整個台北水岸夜空，讓所有人都感到浪漫又幸福。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

行人方面，考量觀賞煙火人潮安全，忠孝橋及台北橋的人行道，於周三晚間7時至9時30分管制行人通行 (視狀況提前解除管制)；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也實施淨空管制措施。

活動場域內YouBike2.0(大稻埕碼頭站)及台北市河濱自行車租借站(大稻埕站)，自晚間6點起暫停營運至9點30分，不提供借還服務。

結合音樂與煙火秀的大稻埕夏日節，感受盛夏臺北的城市魅力。。圖／台北市觀傳局提供
結合音樂與煙火秀的大稻埕夏日節，感受盛夏臺北的城市魅力。。圖／台北市觀傳局提供

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大稻埕 市集 煙火秀 觀光

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