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台鐵常客電子票證回饋 最高優惠等同8折8月1日上路

中央社／ 台北17日電
台鐵8月1日起推出電子票證常客回饋優惠。示意圖／記者楊德宜攝影
台鐵8月1日起推出電子票證常客回饋優惠。示意圖／記者楊德宜攝影

台鐵今天宣布從8月1日起推出電子票證常客回饋優惠，提供最高等同8折優惠票價回饋金，原本電子票證乘車9折措施，將只到8月19日止。

台鐵局今天發布新聞稿表示，常客回饋優惠，依旅客每月累計搭乘次數，分為3種級距回饋，回饋金於次月第1次乘車出站刷卡時，即自動加值至電子票證錢包內，可用於電子票證規定範圍內的所有消費。

根據台鐵公布的常客級距，當月累計搭乘次數11次至20次，次月回饋10%回饋金（相當於9折票價）；當月累計搭乘次數21次至40次，於次月回饋15%回饋金（相當於85折票價）；當月搭乘次數41次以上，於次月回饋20%回饋金（相當於8折票價）。

台鐵表示，另外也推出30日及60日2種電子定期票方案，旅客可在期限內無限次數搭乘。30日定期票可連續30日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，並享約6折優惠；60日定期票可連續60日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，再享約56折優惠。

台鐵指出，8月1日起旅客可選擇以台鐵熟客卡或現有電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）購買登錄綁定台鐵電子定期票，電子票證每卡每次限定綁定1種月票方案，可搭乘自強號（不含3000型自強號、普悠瑪號、太魯閣號、觀光列車、團體列車等不發售無座位列車）、莒光號及區間車，透過電子驗票閘門通關可加速進出站速度。

另外，台鐵表示，將在8月1日及10月1日各推出1款紀念票卡，凡購買電子定期票方案，即贈送一張紀念款式電子票證，旅客可就悠遊卡、一卡通或愛金卡擇一各5000張。

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