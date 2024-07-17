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比高雄漢神更廣大！ 2025年開幕最新百貨「台中漢神洲際購物中心」 結合美食、娛樂、影城的最強休閒商場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／漢神百貨提供
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台中又將有全新百貨可以逛！ 前陣才帶來全台最大的國際級百貨購物中心D-ONE第一大天地」預計於2026年底完工，而先前就有傳出南台灣的「漢神百貨」北上插旗，現在大家期盼的台中「台中漢神洲際購物中心」終於也有新進展啦！

圖／漢神百貨提供
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南霸天百貨龍頭「漢神百貨」，這次選在台中洲際棒球場園區中，打造台中第一間漢神百貨「台中漢神洲際購物中心」，將會是一棟地上7層、地下4層的建築，比起高雄漢神巨蛋面積來的更大更廣，也將規畫結合美食餐飲、娛樂、影城等全新體驗的大型商場！

圖／漢神百貨提供
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預計於2025年第四季開幕的「台中漢神洲際購物中心」，位在台中崇德路三段及崇德十九路交叉口，74號快速道路旁。目前除了現有的國際標準棒球場，未來還將串連台中國際會展中心、美術館、圖書館和台中巨蛋體育館等正在興建中的館場，打造成一座多元運動休閒娛樂商城。

圖／漢神百貨提供
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看準台中人的高消費力，引進了各類型美食餐飲、娛樂、購物、影城和運動體驗等品牌，更針對精品高端消費族群規劃專屬「精品VIP停車位」，享受尊榮服務。不僅如此，為了迎接觀賽球迷、逛街民眾等大量人潮，商場預計提供2500個汽車停車位、4000個以上機車停車位，讓大家不愁停車問題，為台中人帶來全新的逛街好去處！

台中漢神洲際購物中心

地點：台中崇德路三段及崇德十九路交叉口

開幕時間：預計2025年第四季

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