粉起來！小人國「粉色水上樂園」登場，穿粉衣門票優惠499元起

現場支持巴黎奧運現在還來得及！2024年巴黎奧運會即將於7月26日至8月11日隆重舉行，這絕對是全球體育迷期盼已久的運動盛事。巴黎，這座浪漫與歷史並存的城市，將迎來來自全世界的頂尖運動員，參與包括田徑、游泳、體操、足球、籃球等33個大項、339個小項的激烈競賽。

2024-07-17 11:30