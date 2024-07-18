粉起來！小人國「粉色水上樂園」登場，穿粉衣門票優惠499元起
大家一起粉起來！天氣炎熱，快來「粉色水上樂園」玩水消暑！小人國主
題樂園推出全新「BOBO Republic啵啵共和國」，內有3大粉紅色水上設施，讓您在夢幻氛圍中盡情玩水。自即日起，業者更推出穿粉紅色上衣優惠，門票最便宜只需499元，暢玩所有水陸設施。
今年的「BOBO Republic啵啵共和國」以粉紅色為主題，打造了3大氣墊滑梯親水區。「飛天小馬」滑梯帶讀者飛越彩虹雲朵，享受翱翔天際的自由感；「海灘小屋」整棟粉紅色，是拍網美照的絕佳場所；「魔法蛋糕」滑梯則帶來甜香美味的新玩法。這些設施不僅適合拍照打卡，更能讓您盡情享受玩水的樂趣。
暑假期間，每天下午14:30還有「酷夏水派對」，在粉紅色泡泡的夢幻氛圍中與好友們打水仗，重溫童年樂趣。快集合您的芭比和肯尼好友們，一起來「BOBO Republic啵啵共和國」，體驗這波最IN的粉紅熱潮吧！另外，2024年7月15日至7月31日，只要穿粉紅色上衣即可享優惠票價559元（原價1050元），3歲以上至未滿6歲的兒童門票優惠499元。立即計劃粉紅冒險之旅吧！
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