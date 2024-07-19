【2024公主遊輪鑽石/太陽公主號推薦】精選澳紐/地中海多條航線，一次收穫兩艘飛航郵輪的美食設施攻略！

想要出國旅行又不想花太多時間找資料嗎？那就快來一趟豪華郵輪之旅吧！今天AsiaYo一次為大家準備了公主遊輪鑽石公主號和太陽公主號的分享，來到這兩艘郵輪上你可以盡情張口大吃美食，還能到水療中心將平日疲憊的身軀好好整頓一番！做好所有搭上這兩艘飛航郵輪的準備了嗎？現在就準備出發囉！

💎公主遊輪鑽石公主號美食饗宴

圖／AsiaYo提供





💎公主遊輪鑽石公主號娛樂設施

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💎公主遊輪鑽石公主號艙房介紹

公主遊輪鑽石公主號的每種房型以溫和的暖色調作為房間的主色調，整個房間的氛圍完全幫這趟豪華郵輪之旅灌注了許多熱情與活力。





✅ 獨立衛浴 ✅ 照明桌燈 ✅ 大床 ✅基本備品

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💎公主遊輪鑽石公主號~澳洲航線

【公主遊輪】鑽石公主號～袋鼠島、墨爾本、澳洲海上5天

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👓 行程特色

🤩兒童最愛：如果想帶家中寶貝體驗豪華遊輪之旅完全不用擔心！鑽石公主號為兒童青少年各自打造專屬的育樂中心，小朋友在這裡一定會玩得非常開心。

🏝生態之旅：想要感受澳洲這片廣闊的豐富生態，一定要好好把握第二天來到袋鼠島上的時間，這個島上擁有超可愛的袋鼠與海豹，絕對會把各位迷倒啦~





🚢 行程總覽

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※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主





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【公主遊輪鑽石公主號】～雪梨、布里斯本、澳洲海上5天

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👓 行程特色

🚢充足靠港時間：這條航線在每一站都為大家安排大約9~10小時的靠港時間，快趁著這個充足的時間好好探索澳洲吧~

👍下船超方便：還在苦惱到底要如何從港口到機場嗎？這個行程為大家準備了超方便的機場接駁服務，讓你不用再人生地不熟的地方還要辛苦安排交通方式。





🚢 行程總覽

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※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主





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🌞公主遊輪太陽公主號美食饗宴

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🌞公主遊輪太陽公主號娛樂設施

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🌞公主遊輪太陽公主號艙房介紹

公主遊輪太陽公主號上不僅只是提供舒適的就寢空間，還有提供充足的置物空間與可以談心聊天的休憩區，不管住在哪種房型都會有像家一樣的舒適感。





✅獨立衛浴 ✅大床/雙人床 ✅置物櫃 ✅電視 ✅冰箱

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🌞公主遊輪太陽公主號~地中海航線

【公主遊輪太陽公主號】~西班牙、法國、義大利8天

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👓 行程特色

💃南歐城市玩到翻：這條航線選擇靠港了南歐馬賽、熱內亞與佛羅倫斯多個城市，讓迷人的南歐小鎮不再只能從報章雜誌上看到，而是可以親身感受它們的魅力。

💅網美必來：太陽公主號上擁有超多夢幻的打卡熱點，尤其是能看到蔚藍天空的玻璃穹頂空中花園，網美們想要獲得滿滿關注度的話，別忘了來和這些景點合影喔~





🚢 行程總覽

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※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主





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【公主遊輪太陽公主號】～義大利、希臘、土耳其8天

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👓 行程特色

🌊療癒海景享受：太陽公主號上打造了如太陽甲板、尾跡露台能夠看到海的專屬觀賞點，直接幫大家把最舒適的賞海位置都準備好，不用擔心會錯過任何美景！

❤浪漫風車：第七天旅程將要前往位在愛琴海上的米克諾斯島，這個夢幻小島上一定要看的就是壯觀的卡特米利風車，來到這裡一定要趕緊找到最佳的拍照位置就定位，留下美美的照片吧~





🚢 行程總覽

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※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主





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今天的公主遊輪鑽石公主號和太陽公主號的分享就暫時告一個段落啦~如果也想要在廣闊的大海上自在的暢玩活動與大吃美食的朋友，目前AsiaYo上還有提供名人郵輪名人千禧號、能暢玩新馬兩國的名勝世界雲頂夢號以及CP值超高的名勝世界壹號，現在就趕進到平台上開啟下一趟夢幻的郵輪之旅吧！





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